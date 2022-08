Demokrat Crist bude súperom DeSantisa vo voľbách guvernéra Floridy

Washington 24. augusta (TASR) - Kongresman Charlie Crist zvíťazil v utorňajších demokratických primárkach v americkom štáte Florida. V novembrových voľbách guvernéra bude súperom republikána Rona DeSantisa, ktorý túto funkciu zastáva v súčasnosti. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



"Obyvatelia Floridy dnes jasne vyslali signál: chcú guvernéra, ktorý sa o nich stará a rieši skutočné problémy, zachováva našu slobodu," uviedol Crist. Občania tohto štátu podľa neho nechcú surovca, ktorý rozdeľuje spoločnosť a berie občanom slobodu.



DeSantis počas pandémie koronavírusu vystupoval proti noseniu rúšok a povinnému očkovaniu. Nesúhlasí tiež s viacerými federálnymi programami v oblasti vzdelávania a v marci podpísal zákon, ktorý obmedzuje vyučovanie o sexuálnej orientácii a rodovej identite na floridských školách, pripomína BBC.



Bývalý príslušník amerického vojenského námorníctva je guvernérom Floridy od roku 2019 a v republikánskych primárkach nemal súpera. Podľa prieskumov má pred jesennými voľbami náskok pred demokratom Cristom. Ten bol guvernérom Floridy v rokoch 2007-2011 ešte ako člen Republikánskej strany.



Demokratickú nomináciu v doplňujúcich voľbách do Senátu získala v utorok Val Demingsová, ktorá bude súperkou súčasného senátora za štát Florida Marca Rubia. Tento republikán sa v roku 2016 neúspešne uchádzal o prezidentskú kandidatúru, pripomína BBC.



Primárky sa v utorok konali aj v štátoch New York a Oklahoma. Doplňujúce voľby do amerického Kongresu budú 8. novembra, píše BBC. Republikáni sa v nich budú snažiť získať väčšinu. V 435 člennej Snemovni reprezentantov má v súčasnosti prevahu Demokratická strana úradujúceho prezidenta Joea Bidena. Američania si budú voliť aj 35 členov Senátu, hornej komory Kongresu a guvernérov vo viac než 30 štátoch USA.