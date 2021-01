Demokrat Ossoff tvrdí, že vyhral druhé kolo senátnych volieb v Georgii

Washington 6. januára (TASR) - Kandidát americkej Demokratickej strany Jon Ossoff tvrdí, že zvíťazil v druhom kole senátnych volieb v štáte Georgia nad republikánom Davidom Perdueom. Ak sa jeho víťazstvo potvrdí, demokratom zabezpečí kontrolu nad Senátom, informovala v stredu agentúra AFP. Americké médiá dosiaľ víťaza oficiálne nevyhlásili, rovnako zatiaľ porážku neuznal ani samotný Perdue.



"Georgia, veľmi ti ďakujem za prejavenú dôveru. Som poctený tvojou podporou a dôverou, a teším na to, ako ti budem slúžiť," povedal samotný Ossoff v televíznom prejave.



Súboje o dve senátorské kreslá v Georgii sú kľúčové, keďže rozhodnú o tom, ktorá z hlavných politických strán bude kontrolovať Senát amerického Kongresu. V prvom súboji dvojice kandidátov už zvíťazil demokrat Raphael Warnock, pričom porazil úradujúcu republikánsku senátorku Kelly Loefflerovú.



V prípade víťazstva v oboch súbojoch v Georgii by demokrati ovládli obe komory Kongresu, pretože už majú väčšinu v Snemovni reprezentantov. To by umožnilo novému prezidentovi Bidenovi realizovať jeho legislatívnu agendu a presadiť nominácie na kľúčové posty bez obštrukcii republikánov.



Georgia síce tradične patrí medzi bašty republikánov, avšak prezidentský kandidát Joe Biden tam vo voľbách vlani 3. novembra tesne porazil republikána Donalda Trumpa a stal sa prvým demokratom, ktorý tento štát získal od víťazstva Billa Clintona v roku 1992.