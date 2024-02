Demokrat Suozzi nahradí v Snemovni vylúčeného republikána Santosa

New York 14. februára (TASR) - Tom Suozzi z Demokratickej strany v utorok zvíťazil v doplňujúcich voľbách v štáte New York do Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. Nahradí republikána Georgea Santosa, ktorý bol z Kongresu vylúčený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Souzzi (61) bol členom Snemovne aj v rokoch 2017-2023. V utorkových doplňujúcich voľbách porazil republikánku Mazi Pilipovú.



Úspechom Suozziho sa zmenší prevaha republikánov v Snemovni, kde im v súčasnosti patrí 219 kresiel, konštatuje AP. Demokrati majú 212 zákonodarcov.



Suozziho víťazstvo by takisto mohlo demokratov uistiť, že sú schopní dosiahnuť dobrý výsledok aj v prímestských komunitách v Spojených štátoch. To bude podľa AP dôležité pri ich úsilí získať v novembrových voľbách opäť kontrolu nad Snemovňou a zabezpečiť víťazstvo demokratického kandidáta Joea Bidena v prezidentských voľbách.



Santos bol do Snemovne zvolený v novembri 2022. Vlani v máji bol však obžalovaný z klamania sponzorov počas volebnej kampane, keď peniaze prevádzal na svoj vlastný osobný účet.



Tiež sa mal dopustiť nepravdivých vyjadrení na pôde snemovne o svojich aktívach a príjme, a pred zvolením poberal podporu v nezamestnanosti, na ktorú nemal nárok. Santos obvinenia odmieta. Kongres však v decembri v hlasovaní rozhodol o jeho vylúčení.



Souzzi sa kresla v Kongrese vzdal, keď sa v roku 2022 uchádzal o post guvernéra štátu New York. Neuspel však v demokratických primárkach v súboji so súčasnou guvernérkou Kathy Hochulovou.