Demokrati: Ak Senát oslobodí Trumpa, utrpí celosvetová prestíž USA

Washington 23. januára (TASR) - Demokrati obvinili v stredu počas procesu impeachmentu v americkom Senáte prezidenta Donalda Trumpa z korupčnej schémy vyvíjania nátlaku na Ukrajinu, čo mu malo pomôcť k znovuzvoleniu za šéfa Bieleho domu. Taktiež varovali, že utrpí celosvetová prestíž USA, ak ho Senát oslobodí, informovala agentúra Reuters.



Republikán Trump povedal novinárom vo švajčiarskom Davose, že demokrati nemajú dosť dôkazov na to, aby ho uznali za vinného a zbavili funkcie.



Predseda výboru pre kontrolu tajných služieb Snemovne reprezentantov USA Adam Schiff, ktorý vedie tím žalobcov, uviedol v úvodnej reči, že Trump nútil vlani ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyšetrovať bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna v prípade nepodložených obvinení z korupcie.



"Aby uskutočnil túto korupčnú schému, prezident Trump naliehal na prezidenta Ukrajiny, aby verejne oznámil vyšetrovanie dvoch pochybných obvinení, z ktorého by mal prezident Trump prospech v prezidentskej kampani v roku 2020," uviedol Schiff.



Demokrati tvrdia, že Trump sa snažil nájsť špinu na Bidena, favorita pre prezidentskú nomináciu demokratov do novembrových volieb, a na jeho syna Huntera, ktorý bol členom predstavenstva ukrajinskej plynárenskej spoločnosti.



Trump popiera, že by spravil niečo zlé, a jeho republikáni v Senáte vyhlasujú, že jeho správanie nepredstavuje "ťažké zločiny a previnenia", ktoré môžu byť podľa americkej ústavy dôvodom na odvolanie prezidenta.



Demokrati dostali tri dni na predloženie svojich argumentov. Trumpov právny tím bude mať potom tri dni na vyvrátenie dôkazov v rámci procesu ústavnej žaloby, ktorý sa môže zavŕšiť už na budúci týždeň.



O podaní ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa vo veci zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom rozhodla 18. decembra dolná komora Kongresu, v ktorej majú väčšinu demokrati.



Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Prezidenta môže uznať za vinného a odvolať z úradu len Senát, kde však majú väčšinu kresiel (53 zo 100) republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú.