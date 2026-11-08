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Demokrati by v Kongrese mohli spustiť vyšetrovanie Muska aj Millera
Minister spravodlivosti Todd Blanche v nedeľu naznačil, že Trumpova administratíva je pripravená postaviť sa demokratom v Kongrese.
Autor TASR
Washington 8. novembra (TASR) - Miliardár Elon Musk a novovymenovaný šéf kancelárie Bieleho domu Stephen Miller pravdepodobne budú vyšetrovaní Kongresom, keď demokrati v januári prevezmú kontrolu nad oboma komorami amerického legislatívneho zboru. V nedeľu to uviedol demokratický kongresman Robert Garcia, ktorý by sa mohol stať predsedom Výboru pre dohľad Snemovne reprezentantov. Vyšetrovanie sa podľa neho zameria na Muskove činnosti pri vedení Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) a na protiimigračné opatrenia, ktorých hlavným strojcom je Miller. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Demokrati budú mať vďaka väčšine kontrolu nad výbormi oboch komôr. Môžu si preto predvolať predstaviteľov Trumpovej administratívy, požadovať dokumenty a organizovať verejné vypočutia.
„Myslím si, že je tu veľký záujem nielen zo strany nášho výboru, ale aj zo strany ďalších výborov v Kongrese o rozhovor s pánom Muskom,“ povedal Garcia, ktorý zároveň Millera označil za strojcu „hrôzostrašnej a nespravodlivej“ imigračnej politiky. „Stephen Miller stojí v centre kľúčových politických rozhodnutí, ktoré sa v tejto administratíve prijímajú, a preto si to zaslúži dohľad a vyšetrovanie,“ povedal.
Líder demokratickej menšiny v Snemovni Hakeem Jeffries, ktorý sa v januári pravdepodobne stane predsedom Snemovne reprezentantov, v nedeľu uviedol, že demokrati podporia aj návrh na začatie procesu ústavnej žaloby (impeachementu) na ministra obrany. „Pete Hegseth musí odísť... Verím, že toto uznesenie získa silnú podporu,“ povedal, pričom poukázal na jeho zodpovednosť za vojnu v Iráne.
Novozvolený demokratický senátor Adam Hamilton však zdôraznil, že chce uprednostniť znižovanie životných nákladov pre svojich voličov a že by bol „hlboko sklamaný“, keby musel stráviť dva roky vyšetrovaním členov Trumpovej administratívy. „Pre mňa, a myslím, že aj pre väčšinu ľudí v Amerike, najmä pre tých, ktorí žijú od výplaty k výplate, sú najväčšou prioritou náklady na život,‘“ povedal pre NBC News.
Minister spravodlivosti Todd Blanche v nedeľu naznačil, že Trumpova administratíva je pripravená postaviť sa demokratom v Kongrese. Hrozby zo strany demokratov označil za „niečo, čo v tejto krajine nemôžeme tolerovať“.
Demokrati budú mať vďaka väčšine kontrolu nad výbormi oboch komôr. Môžu si preto predvolať predstaviteľov Trumpovej administratívy, požadovať dokumenty a organizovať verejné vypočutia.
„Myslím si, že je tu veľký záujem nielen zo strany nášho výboru, ale aj zo strany ďalších výborov v Kongrese o rozhovor s pánom Muskom,“ povedal Garcia, ktorý zároveň Millera označil za strojcu „hrôzostrašnej a nespravodlivej“ imigračnej politiky. „Stephen Miller stojí v centre kľúčových politických rozhodnutí, ktoré sa v tejto administratíve prijímajú, a preto si to zaslúži dohľad a vyšetrovanie,“ povedal.
Líder demokratickej menšiny v Snemovni Hakeem Jeffries, ktorý sa v januári pravdepodobne stane predsedom Snemovne reprezentantov, v nedeľu uviedol, že demokrati podporia aj návrh na začatie procesu ústavnej žaloby (impeachementu) na ministra obrany. „Pete Hegseth musí odísť... Verím, že toto uznesenie získa silnú podporu,“ povedal, pričom poukázal na jeho zodpovednosť za vojnu v Iráne.
Novozvolený demokratický senátor Adam Hamilton však zdôraznil, že chce uprednostniť znižovanie životných nákladov pre svojich voličov a že by bol „hlboko sklamaný“, keby musel stráviť dva roky vyšetrovaním členov Trumpovej administratívy. „Pre mňa, a myslím, že aj pre väčšinu ľudí v Amerike, najmä pre tých, ktorí žijú od výplaty k výplate, sú najväčšou prioritou náklady na život,‘“ povedal pre NBC News.
Minister spravodlivosti Todd Blanche v nedeľu naznačil, že Trumpova administratíva je pripravená postaviť sa demokratom v Kongrese. Hrozby zo strany demokratov označil za „niečo, čo v tejto krajine nemôžeme tolerovať“.