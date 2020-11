Demokrati čakali vo voľbách do Kongresu lepší výsledok

Washington 9. novembra (TASR) - Podľa čiastočných výsledkov volieb do amerického Kongresu, ktoré sa konali súčasne s prezidentskými voľbami 3. novembra, si republikáni pravdepodobne udržia väčšinu v Senáte amerického Kongresu. Demokrati budú podľa všetkého naďalej kontrolovať druhú komoru Kongresu, Snemovňu reprezentantov, avšak budú disponovať menším počtom kresiel než doteraz, informovala stanica CNN.



Konečné výsledky volieb do Kongresu ešte nie sú známe a v prípade Senátu sa pravdepodobne definitívne vyjasnia až v januári.



Predvolebné prieskumy verejnej mienky naznačovali, že demokrati si polepšia v Snemovni reprezentantov a možno získajú aj väčšinu v Senáte. Skutočnosť, že výsledok kongresových volieb bude pre demokratov zrejme menej priaznivý, vyvolal podľa CNN v rámci Demokratickej strany ostrú polemiku medzi progresívcami a centristami, ktorí si navzájom pripisujú zodpovednosť za tento neúspech.



Američania si volia všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov každé dva roky. V roku 2018 demokrati získali 235 kresiel, republikáni 199 a Libertariánska strana jedno.



Podľa CNN tento rok získali demokrati zatiaľ 213 kresiel a republikáni 199, pričom výsledky v prípade zvyšných 23 kresiel ešte nie sú známe.



Senát Spojených štátov tvoria dvaja zástupcovia každého štátu, má teda celkovo 100 členov. Doposiaľ v ňom mali väčšinu 53 zástupcov republikáni, 47 senátorov bolo z radov demokratov. Tento rok americkí voliči rozhodovali o 35 senátorských kreslách.



Podľa čiastočných výsledkov minulotýždňových volieb majú v Senáte obe strany zatiaľ po 48 kresiel, pričom ešte nie je známy výsledok dvoch kresiel zo štátu Georgia, jedného z Aljašky a jedného zo Severnej Karolíny.



O dvoch zástupcoch štátu Georgia sa rozhodne až v druhom kole volieb 5. januára 2021, keďže ani jeden kandidát 3. novembra nezískal aspoň 50 percent hlasov. Za ostatných 20 rokov si však obyvatelia Georgie nezvolili do Senátu ani jedného demokrata.



Na Aljaške pravdepodobne vyhrá úradujúci republikán, keďže v súčasnosti vedie o približne 30 percentuálnych bodov. Súboj v Severnej Karolíne je omnoho tesnejší, avšak aj v tomto štáte vedie úradujúci republikán, a to o 1,7 percentuálneho bodu.



Víťazom prezidentských volieb v USA sa stal podľa amerických médií demokratický kandidát Joe Biden, a to po tom, čo zvíťazil v kľúčovom štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov a tak porazil svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.



Aktuálna bilancia počtu voliteľov je podľa CNN 279 ku 214 v prospech Joea Bidena.



Úradujúci americký prezident Donald Trump však zatiaľ odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách a avizuje, že podnikne ešte ďalšie právne kroky.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.