Demokrati kritizujú Trumpovu nominantku na post prokurátorky

Washington 3. augusta (TASR) - Americký Senát v sobotu potvrdil nomináciu bývalej televíznej moderátorky a sudkyne Jeanine Pirrovej na kľúčovú pozíciu v americkom súdnictve a stane sa prokurátorkou pre federálny dištrikt Kolumbia, informovala agentúra AP.



Pirrová sa tak stala ďalšou moderátorkou TV stanice Fox News v administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý ju do danej funkcie dočasne vymenoval už v máji.



Opozícia túto nomináciu kritizuje: demokratický senátor Dick Durbin vyhlásil, že Pirrová „by nikdy nemala byť americkým prokurátorom“. Poukázal aj na to, že Pirrová šírila konšpiračné teórie v súvislosti s voľbami v roku 2020, ktoré Trump prehral s Joeom Bidenom.



Táto 74-ročná bývalá prokurátorka okresu Westchester v New Yorku sa preslávila moderovaním víkendovej televíznej relácie „Judge Jeanine Pirro“ (2008–11) a potom relácie „Justice with Judge Jeanine“ na Fox News Channel, ktorá sa vysielala 11 rokov. Kým prevzala Trumpom zverenú dočasnú funkciu, bola aj spolumoderátorkou relácie „The Five“ na stanici Fox News. Pirrová je aj autorkou niekoľkých kníh.



Podobnú moderátorskú kariéru má za sebou aj minister obrany Pete Hegseth, ktorý bol spolumoderátorom relácie „Fox & Friends Weekend“, či minister dopravy Sean Duffy, ktorý uvádzal reality show a bol spolumoderátorom Fox Business.



Pirrovej bývalý manžel Albert bol odsúdený za daňové úniky. Došlo k tomu v čase, keď bola okresnou prokurátorkou v New Yorku. Trump mu však počas svojho prvého prezidentského funkčného obdobia udelil milosť.