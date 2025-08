Demokrati odišli z Texasu, aby zmarili hlasovanie o volebných obvodoch

Washington 4. augusta (TASR) - Desiatky demokratických zákonodarcov v texaskej snemovni reprezentantov v nedeľu opustili štát, aby zabránili hlasovaniu o novej mape volebných obvodov, ktorá by mohla republikánom priniesť dodatočné kreslá po budúcoročných kongresových voľbách. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Texaskí republikáni minulý týždeň po verejnom tlaku prezidenta Donalda Trumpa predstavili návrh novej mapy, ktorá by im mohla zabezpečiť až päť kresiel na úkor Demokratickej strany.



Jednotlivé americké štáty majú hranice volebných obvodov prekresľovať zvyčajne raz za desať rokov po zverejnení najnovších údajov o počte obyvateľov zo sčítania ľudu. Republikáni sa o revíziu snažia v polovici desaťročia - podľa demokratov chcú takto posilniť svoje vyhliadky na udržanie tesnej väčšiny v Snemovni reprezentantov USA aj po voľbách v roku 2026, čiže v polovici volebného obdobia.



Demokrati sa svojím nedeľňajším odchodom z Texasu môžu podľa agentúry AP vystaviť sankciám vrátane pokút. Štátny generálny prokurátor už predtým pohrozil, že ich v prípade takéhoto kroku nechá zatknúť. Odmietnutie účasti na zasadnutí snemovne je však občianskym priestupkom, takže zo zákona nemôžu byť uväznení a nie je jasné, kto má právomoc zatykače vykonať, objasnila AP.



V 150-člennej väčšinovo republikánskej texaskej snemovni majú demokrati 62 kresiel. Na to, aby bola uznášaniaschopná, musí byť prítomných najmenej 100 členov snemovne. Ako uviedol hovorca demokratov, z Texasu odchádza aspoň 51 demokratických zákonodarcov, pričom smerujú napríklad do štátu Illinois.



„Toto rozhodnutie nerobíme ľahko, ale robíme ho s absolútnym morálnym presvedčením,“ vyhlásil predstaviteľ Demokratickej strany Gene Wu. Podľa demokratov ide o poslednú snahu zabrániť republikánom presadiť prekreslenie mapy volebných obvodov na pokyn Trumpa.