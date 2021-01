Demokrati plánujú tento týždeň začať proces impeachmentu voči Trumpovi

Washington 10. januára (TASR) - Dolná komora amerického Kongresu môže začať proces ústavnej obžaloby prezidenta (impeachmentu) voči Donaldovi Trumpovi už v utorok alebo v stredu. V nedeľu to uviedol zástupca lídra demokratickej väčšiny v Snemovni reprezentantov James Clyburn. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Myslím si, že impeachment pripravíme v priebehu zajtrajška (v pondelok)," uviedol Clyburn pre americkú televíznu stanicu CNN. "V Snemovni budeme o impeachmente rokovať možno až v utorok alebo v stredu, ale myslím si, že sa to stane v priebehu tohto týždňa," dodal Clyburn.



Republikánsky senátor z Pensylvánie Pat Toomey sa medzitým počas nedeľňajšieho rozhovoru na americkej televízii NBC vyjadril, že pre USA "by bolo najlepšie, keby prezident odstúpil a čo najskôr odišiel". Stal sa tak druhým republikánom v hornej komore amerického Kongresu, ktorý po útoku Trumpových prívržencov na budovu Kapitolu vyzval šéfa Bieleho domu na odchod z funkcie. Republikánska senátorka z amerického štátu Aljaška Lisa Murkowská vyzvala odchádzajúceho prezidenta na demisiu ešte v noci na sobotu.



Kongresman Adam Kinzinger bol prvým republikánskym zákonodarcom v Snemovni reprezentantov, ktorý vyzval na aktivovanie 25. dodatku ústavy, umožňujúceho kabinetnej väčšine odvolať prezidenta považovaného za neschopného vykonávať svoje povinnosti.



Stúpenci republikánskeho prezidenta Trumpa vtrhli v stredu do budovy Kongresu vo Washingtone a prerušili tak spoločné zasadnutie oboch komôr, na ktorom sa potvrdzovalo víťazstvo demokrata Joea Bidena v novembrových voľbách hlavy štátu.



Vzniknutý chaos a násilie viedlo k smrti piatich ľudí.



Trump pred týmto incidentom zverejnil niekoľko príspevkov na sociálnej sieti Twitter, v ktorých burcoval svojich priaznivcov nepodloženými obvineniami zo zmanipulovania volieb a nabádal ich, aby pochodovali ku Kapitolu, budove amerického Kongresu. Twitter v piatok oznámil, že Trumpov osobný účet natrvalo zrušil.