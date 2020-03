Demokrati počas supervolebného utorku rozdelia vyše tretiny delegátov

Washington 2. marca (TASR) - Spojené štáty čaká "supervolebný" utorok, počas ktorého Demokratická strana rozdelí viac ako tretinu delegátov potrebných na zisk nominácie do prezidentských volieb. Denník The Washington Post pripomína, že super utorok o nej nerozhodne, ale naznačí šance jednotlivých kandidátov.



V utorok demokrati a republikáni v 14 štátoch a v nezačlenenom území Americká Samoa rozhodnú, o tom koho by ich strany mali postaviť ako prezidentského kandidáta v novembrových voľbách.



Hlasuje sa v štátoch Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Severná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont a Virgínia. Republikáni oznámili, že primárky vo Virgínii rušia.



Zatiaľ čo v Republikánskej strane prezident Donald Trump nečelí vážnej konkurencii, Demokrati v otázke nominanta ani zďaleka nemajú jasno. Práve "supervolebný utorok" môže naznačiť aká je skutočná podpora jednotlivých kandidátov.



Demokrati hlasovali v primárkach zatiaľ v štyroch štátoch, v ktorých si kandidáti rozdelili menej ako päť percent delegátov. Najlepšie z nich vyšiel Bernie Sanders. V tesnom závese za ním je bývalý viceprezident Joe Biden, ktorému sa po slabšom začiatku podarilo zvíťaziť v Južnej Karolíne.



Víťaz z Iowy Pete Buttitieg stiahol v nedeľu svoju kandidatúru. Z boja o nomináciu odstúpil aj investor Tom Steyer. Britský denník The Guardian upozorňuje, že ďalší kandidáti môžu po utorku Buttitiega a Steyera nasledovať.



Voliči budú prvý krát môcť odovzdať hlas bývalému primátorovi New Yorku Mikovi Bloombergu, ktorý sa nezúčastnil prvých primárok.



Dôležité bude najmä hlasovanie v Kalifornii, ktorá je tradičnou demokratickou baštou. Svoju kampaň sem sústredil napríklad Bernie Sanders, ktorý môže pokoriť hranicu 15-percentnej podpory a získať tak štátnych delegátov. Ďalší kandidáti môžu delegátov získať v jednotlivých okrskoch.



O tom, kto sa nakoniec stane straníckym nominantom rozhodne práve počet delegátov, nie celkový počet hlasov. Každý štát disponuje istým počtom delegátov, ktorý závisí na počte obyvateľov a váhe v Demokratickej strane. Nomináciu na prezidenta získa kandidát, ktorý ako prvý získa väčšinu z celkového počtu 3979 delegátov. "Super utorok" ich rozdelí 1357.



Volebné miestnosti sa zatvoria najskôr vo Vermonte o 19:00 h východného času (01:00 h stredoeurópskeho času), najneskôr v Kalifornii o 23:00 h východného času (05:00 h stredoeurópskeho času).



Nie všetky výsledky budú známe okamžite. Najmä v Kalifornii môže zrátanie trvať aj niekoľko dní.