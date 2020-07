Demokrati sa pokúšajú zrušiť Trumpov zákaz cestovania

Washington 23. júla (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu, kontrolovaná opozičnými demokratmi, schválila v stredu opatrenie, ktoré má ambíciu zrušiť zákaz cestovania do USA pre občanov niektorých prevažne moslimských krajín. Návrh však pravdepodobne neprejde Senátom, ktorí ovládajú republikáni prezidenta USA Donalda Trumpa, informovala agentúra DPA.



Trump zaviedol uvedené reštrikcie v roku 2017, bezprostredne po svojom nástupe do funkcie. Prezidentským nariadením výrazne obmedzil vydávanie víz pre osoby prichádzajúce do USA z Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie, Jemenu. Irak neskôr zo zoznamu odstránil a pridal naň Severnú Kóreu a tiež politických predstaviteľov z Venezuely.



Pri najnovšej aktualizácii zoznamu vo februári tohto roku bolo pozastavené alebo obmedzené vydávanie prisťahovaleckých víz pre občanov Eritrey, Kirgizska, Nigérie, Mjanmarska, Sudánu a Tanzánie.



Opatrenie, ktoré v stredu schválila Snemovňa reprezentantov, by Trumpom nariadené reštrikcie zrušilo. Okrem toho by zakázalo prezidentovi vydávať protiimigračné nariadenia založené na diskriminácii na základe rasy alebo náboženstva.



Hlasovanie prebehlo podľa očakávaní prevažne po straníckej línii v pomere hlasov 233:183. Republikáni sa teda až na výnimky postavili za Trumpa.



"Tento zákaz nemal nikdy nič spoločné s národnou bezpečnosťou, vždy bolo motivované len predsudkami," dodala na margo Trumpových reštrikcií predkladateľka návrhu, demokratka Judy Chuová.



Narážala tým na to, že prezident obhajoval svoje nariadenie potrebou posilnenia bezpečnosti USA.