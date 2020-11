Demokrati si už zaistili tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov

Washington 11. novembra (TASR) - Americká Demokratická strana si so ziskom najmenej 218 kresiel zaistila väčšinu v novozvolenej Snemovni reprezentantov, dolnej komore Kongresu Spojených štátov. Informovala o tom v utorok neskoro večer miestneho času agentúra AP.



Väčšinu si demokrati zaistili po tom, čo AP vyhlásila za víťazov Kim Schrierovú vo Washingtone, Toma O’Hallerana v Arizone a Jimmyho Gomeza v Kalifornii.



Republikáni dosiaľ získali v Snemovni reprezentantov 201 kresiel. Súboje o zvyšných 16 kresiel ešte neboli rozhodnuté.



Hoci môžu demokrati podľa AP získať ešte niekoľko ďalších kresiel v Snemovni, ich väčšina sa v porovnaní s doterajším stavom určite zníži.



Američania si volia všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov každé dva roky. V roku 2018 demokrati získali 232 kresiel, republikáni 197 a Libertariánska strana jedno.



Demokrati doteraz v porovnaní s voľbami pred dvoma rokmi stratili už osem kongresmanov, pričom sedem z nich im vtedy zaistilo získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, poznamenala agentúra DPA. Utrpieť môžu pritom i ďalšie straty, a to napríklad v štáte New York, kde sa hlasy sčítavajú pomaly.



Predvolebné prieskumy verejnej mienky naznačovali, že demokrati si polepšia v Snemovni reprezentantov a možno získajú aj väčšinu v Senáte. Skutočnosť, že výsledok kongresových volieb bude pre demokratov zrejme menej priaznivý, vyvolal podľa CNN v rámci Demokratickej strany ostrú polemiku medzi progresívcami a centristami, ktorí si navzájom pripisujú zodpovednosť za tento neúspech.



Tým, že sa demokratom nepodarilo získať väčšinu v Senáte a že stratili kreslá v Snemovni reprezentantov, si republikáni zaistili dobrú pozíciu na blokovanie dôležitých legislatívnych iniciatív novozvoleného prezidenta Joea Bidena, poznamenala agentúra Reuters.



Podľa čiastočných výsledkov volieb z 3. novembra majú v Senáte republikáni 49 kresiel a demokrati 48 kresiel, uvádza CNN. Senát Spojených štátov tvoria dvaja zástupcovia každého štátu, má teda celkovo 100 členov. Doposiaľ v ňom mali väčšinu 53 zástupcov republikáni, 45 senátorov bolo z radov demokratov a dvaja boli nezávislí.



Tento rok americkí voliči rozhodovali o 35 senátorských kreslách. O obsadení dvoch kresiel za štát Georgia sa rozhodne až v januári a očakáva sa, že ich obe získajú republikáni.



Nový Kongres sa zíde 3. januára.