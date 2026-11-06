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Demokrati v Arizone po 56 rokoch ovládli parlament aj úrad guvernéra
Demokrati nezvrátili republikánske obsadenie len v štátoch, kde sú súboje tradične tesné.
Autor TASR
Phoenix 6. novembra (TASR) - Demokrati v americkom štáte Arizona získali v utorňajších voľbách kontrolu nad oboma komorami tamojšieho parlamentu, Snemovňou reprezentantov i Senátom, a udržali si úrad guvernéra. Naposledy sa im to podarilo ešte v roku 1966, píše TASR na základe správy agentúry AP.
Demokratická guvernérka Katie Hobbsová počas svojho prvého funkčného obdobia vetovala viac ako 540 návrhov schválených väčšinovo republikánskym parlamentom. Republikáni ovládali arizonskú Snemovňu reprezentantov posledných 60 rokov a Senát od začiatku 90. rokov.
Plnú kontrolu nad oboma komorami parlamentu i úradom guvernéra demokrati v utorňajších voľbách získali v najmenej šiestich štátoch, kde dosiaľ zdieľali moc s republikánmi. Okrem Arizony to bolo v Michigane, Minnesote, Pensylvánii, Nevade a Wisconsine.
Demokrati nezvrátili republikánske obsadenie len v štátoch, kde sú súboje tradične tesné. Kontrolu získali aj nad texaskou Snemovňou reprezentantov, ktorú republikáni ovládali od roku 2003, a za guvernérku si zvolili Ginu Hinojosovú ako prvú demokratku od roku 1994. Kontrolu nad texaským Senátom si republikáni udržali.
Demokratická guvernérka Katie Hobbsová počas svojho prvého funkčného obdobia vetovala viac ako 540 návrhov schválených väčšinovo republikánskym parlamentom. Republikáni ovládali arizonskú Snemovňu reprezentantov posledných 60 rokov a Senát od začiatku 90. rokov.
Plnú kontrolu nad oboma komorami parlamentu i úradom guvernéra demokrati v utorňajších voľbách získali v najmenej šiestich štátoch, kde dosiaľ zdieľali moc s republikánmi. Okrem Arizony to bolo v Michigane, Minnesote, Pensylvánii, Nevade a Wisconsine.
Demokrati nezvrátili republikánske obsadenie len v štátoch, kde sú súboje tradične tesné. Kontrolu získali aj nad texaskou Snemovňou reprezentantov, ktorú republikáni ovládali od roku 2003, a za guvernérku si zvolili Ginu Hinojosovú ako prvú demokratku od roku 1994. Kontrolu nad texaským Senátom si republikáni udržali.