Demokrati v Južnej Karolíne hlasujú v prezidentských primárkach

Washington 29. februára (TASR) - Južná Karolína je v sobotu štvrtým štátom v poradí, kde členovia americkej Demokratickej strany hlasujú o svojom budúcom kandidátovi v prezidentských voľbách. Predbežný výber v podobe primárnych volieb prebieha v čase od 07.00 do 19.00 h miestneho času (sobota 13.00 h - nedeľa 01.00 h SEČ), pričom podľa prieskumov je favoritom bývalý viceprezident Joe Biden, informovala tlačová agentúra DPA.



Potvrdenie týchto predpovedí by pre Bidena (77) znamenalo zlepšenie doterajšej pozície po tom, ako v predchádzajúcich troch hlasovaniach príliš neuspel.



Na druhom mieste v prieskumoch sa v Južnej Karolíne umiestňuje senátor Bernie Sanders (78), ktorý sám seba označuje za demokratického socialistu. Pri doterajších volebných zhromaždeniach, známych ako tzv. caucusy, a primárkach už dvakrát zvíťazil a vedie aj v celoamerických prieskumoch.



Primárky Demokratickej strany v Južnej Karolíne nasledujú po caucusoch v Iowe a Nevade a primárkach v New Hampshire a sú poslednými pred nadchádzajúcim "superutorkom" (3. marca), keď budú hlasovať naraz demokrati v 14 štátoch.



Niekoľkomesačný maratón primárok a caucusov jednotlivých strán vyústi v lete do konečného výberu prezidentských kandidátov na nominačných zjazdoch. V prípade Republikánskej strany však súčasný prezident Donald Trump nemá vážnejšieho konkurenta a stranícke primárky v Južnej Karolíne boli, podobne ako v niektorých ďalších štátoch, dokonca zrušené.



Samotné prezidentské voľby sú v Spojených štátoch naplánované na 3. novembra.