Demokrati v Kongrese žiadajú Trumpa, aby Musk skončil do 30. mája

Washington 10. apríla (TASR) — Skupina 77 demokratov v Snemovni reprezentantov Kongresu USA spustila koordinovanú kampaň, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby miliardár Elon Musk do 30. mája skončil svoje pôsobenie v administratíve prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy portálu Axios.



Demokrati sa odvolávajú na zákonom stanovenú lehotu pre osobitných štátnych zamestnancov, akým je aj Musk, ktorí môžu pre vládu pracovať najviac 130 dní v roku.



„Požadujeme, aby vaša administratíva okamžite vydala verejné vyhlásenie, v ktorom bude jasne uvedené, že Musk do 30. mája odstúpi a vzdá sa všetkých rozhodovacích právomocí, ako to vyžaduje zákon,“ píše sa v liste demokratov adresovanom Trumpovi.



Jeho autori tiež píšu, že nedovolia, aby sa Musk vrátil ako osobitný vládny zamestnanec „bez toho, aby sa vzdal pôsobenia vo svojich spoločnostiach vrátane Tesly a SpaceX“.



„Dali sme jasne najavo, že verejný tlak na Republikánsku stranu sa bude odteraz do 30. mája len zvyšovať,“ povedal pre Axios demokrat Gregory Casar zastupujúci štát Texas. Demokrati podľa neho majú k dispozícii právne a politické nástroje a využijú všetky možnosti verejného tlaku, aby prinútili Muska odísť z úradu.



Elon Musk je jedným z najbližších poradcov Donalda Trumpa. Od januára vedie dočasný Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorého deklarovaným cieľom je obmedziť nehospodárne a neoprávnené federálne výdavky a odstrániť nadbytočné regulácie. Trump ho zriadil výkonným nariadením podpísaným hneď v prvý deň vo funkcii - 20. januára 2025. Ukončenie jeho činnosti je naplánované na 4. júla



Zdroje portálu Politico začiatkom apríla informovali, že Trump povedal svojim najbližším spolupracovníkom, že Musk v najbližších týždňoch z vlády odíde. Samotný Musk to poprel. Trump vyhlásil, že si Muska ponechá, „kým len bude môcť“.