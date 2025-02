Demokrati v Snemovni reprezentantov USA žiadajú vyšetriť Muskov tím

Washington 6. februára (TASR) - Poslanci Demokratickej strany v snemovnom výbore pre dohľad vo štvrtok vyzvali na vyšetrenie možných hrozieb pre národnú bezpečnosť, ktoré podľa nich predstavuje komisia pre efektívnosť vlády (DOGE) pod vedením miliardára Elona Muska. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Zákonodarcovia list s výzvou adresovali zástupcom generálnych inšpektorov viacerých federálnych orgánov vrátane ministerstiev financií a školstva, úradov personálneho manažmentu a pre všeobecné služby či Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID). Adresátmi listu sú predovšetkým bezprostrední podriadení týchto vysokopostavených úradníkov - prezident Donald Trump totiž samotných inšpektorov pred dvomi týždňami prepustil



Musk, najbohatší muž sveta, začiatkom tohto týždňa povedal, že Trump súhlasil so zatvorením USAID. Zamestnanci tejto agentúry, ktorú Musk označuje za neopraviteľnú, dostali nariadenú dovolenku už minulý týždeň.



Demokrati z výboru Snemovne reprezentantov sa domnievajú, že k systémom a utajovaným údajom v USAID i v úrade personálneho manažmentu majú teraz prístup neoprávnené osoby. Muskov tím sa podľa kongresmanov dostal aj do amerických platobných systémov, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje miliónov Američanov.



V liste preto vyjadrili hlboké znepokojenie nad tým, že k neoprávnenému prístupu do systému môže dochádzať aj na úrovni federálnej vlády a môže to predstavovať veľkú hrozbu pre osobné súkromie občanov USA i národnú bezpečnosť.



"Hoci sa zdá, že Elon Musk získal štatút ´špeciálneho vládneho zamestnanca´, neexistuje žiadny dôkaz o tom, že on alebo ktorýkoľvek z jeho spolupracovníkov pracujúcich pod prezývkou ´tím DOGE´ má právo na prístup do našich vládnych systémov, ani žiadny dôkaz o tom, že prešli náležitým preverením, aby sa zabezpečila bezpečnosť údajov daňových poplatníkov a vlády," uviedli demokratickí poslancov vo svojom liste.



Predstaviteľ Bieleho domu v stredu agentúre Reuters povedal, že Musk a jeho inžinieri majú príslušné bezpečnostné previerky a môžu vidieť platobné údaje, ale nemajú právomoc ich meniť.



Dodal, že miliardár so svojím tímom pracuje v súlade s federálnymi zákonmi a ako "zamestnanci relevantných agentúr, nie externí poradcovia či entity".