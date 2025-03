Demokrati v USA žiadajú demisiu ministra obrany

Washington 25. marca (TASR) - Líder demokratickej menšiny v americkom Senáte Chuck Schumer v pondelok vyzval na dôkladné vyšetrenie okolností zrejme neúmyselného úniku vojnového plánu šéfredaktorovi časopisu The Atlantic. Šéf Národného výboru Demokratickej strany (DNC) Ken Martin zase vyzval Petea Hegsetha, aby pre škandál odstúpil z funkcie ministra obrany. Hegseth sa otázkam o šírení citlivých informácií týkajúcich sa amerických úderov v Jemene vyhýbal, informovala agentúra AFP.



The Atlantic v pondelok večer zverejnil článok, v ktorom šéfredaktor Jeffrey Goldberg informoval o tom, ako sa stal súčasťou uzavretej četovacej skupiny v aplikácii Signal, ktorá je určená na šifrované odosielanie správ.



Najskôr sa s ním v aplikácii spojil poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. O dva dni neskôr ho pridal do uvedenej skupiny.



V nej Hegseth a ďalší vysokopostavení predstavitelia americkej administratívy vrátane viceprezidenta J. D. Vancea, ministra zahraničných vecí Marca Rubia i riaditeľa CIA Johna Ratcliffa diskutovali o príprave nedávnych útokov na pozície povstalcov húsíov v Jemene. K nim skutočne došlo 15. marca.



Únik takto citlivých informácií vyvolal medzi členmi Demokratickej strany pobúrenie. "Toto je jedno z najzarážajúcejších narušení vojenského spravodajstva, o akom som za veľmi, veľmi dlhý čas čítal. Tento debakel si vyžaduje úplné vyšetrenie toho, ako sa to stalo," uviedol Schumer.



Senátor Jack Reed vyjadril presvedčenie, že kabinet prezidenta Donalda Trumpa prejavil "bezstarostnosť, ktorá je ohromujúca a nebezpečná". Bývalá ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová, na ktorú Trump svojho času opakovane útočil za používanie súkromného e-mailu, reagovala na zverejnenie článku slovami: "To si zo mňa robíte srandu."



"Pete Hegseth bol nespôsobilý viesť ministerstvo obrany ešte predtým, ako svojím nedbalým zaobchádzaním s citlivými vojenskými informáciami ohrozil našu národnú bezpečnosť. Rovnako ako jeho šéf Donald Trump, aj Hegseth - a všetci ostatní zúčastnení - predviedli ohromujúcu ukážku bezohľadnosti a ignorovania našej národnej bezpečnosti," uviedol Martin. Hegseth by mal podľa neho odstúpiť, alebo byť odvolaný.



"Nikto si nepísal vojnové plány, a to je všetko, čo k tomu môžem povedať," reagoval šéf rezortu obrany v krátkom vyjadrení, keď sa ho novinári pýtali na mimoriadny únik.



Goldberg pôvodne spochybnil, že skupina je pravá a mal podozrenie, že ide o dezinformačnú kampaň. Hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Brian Hughes však po zverejnení článku potvrdil, že zrejme ide o autentickú reťaz správ a momentálne sa preveruje, ako sa do nej neúmyselne pridalo iné číslo.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v tejto súvislosti povedala, že Trump "naďalej maximálne dôveruje svojmu tímu pre národnú bezpečnosť" vrátane poradcu Waltza.



Stanica BBC za jednu z najpozoruhodnejších vecí, ktoré vyplývajú zo zverejnených správ, označila nesúhlas Vancea s americkým postupom v Jemene. Viceprezident v správach tvrdil, že Spojené štáty by sa nemuseli ponáhľať s útokmi proti húsíom, pričom uviedol, že sa mu nepáči "opäť zachraňovať Európu", keďže krajiny na kontinente by boli viac zasiahnuté útokmi povstalcov na lodnú dopravu než USA.