Demokrati v USA žiadajú zmeny v prístupe imigračných úradov
Pripravili pôdu pre konfrontáciu s administratívou prezidenta Donalda Trumpa, ktorá by mohla viesť k čiastočnému pozastaveniu činnosti vlády (shutdownu).
Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Demokrati v americkom Senáte v stredu vyzvali na prijatie nových obmedzení pre agentov imigračných úradov, čím pripravili pôdu pre konfrontáciu s administratívou prezidenta Donalda Trumpa, ktorá by mohla viesť k čiastočnému pozastaveniu činnosti vlády (shutdownu). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer žiada, aby si agenti ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS) vrátane tých z Imigračného a colného úradu (ICE) prestali pri zásahoch zakrývať tvár, začali používať telové kamery a dodržiavať rovnaké pravidlá týkajúce sa použitia sily ako miestna polícia.
Nalieha tiež, že agenti týchto federálnych zložiek musia akceptovať aj prísnejšie pravidlá vyžadujúce predloženie príkazu na prehliadku - teraz ide zvyčajne o príkazy podpísané úradníkmi DHS, nie sudcami.
Demokrati upozornili, že bez týchto nových obmedzení nebudú súhlasiť s predĺžením financovania DHS do septembra.
Agenti ICE a pohraničnej stráže čelia intenzívnej kritike po tom, ako bol minulú sobotu v meste Minneapolis v štáte Minnesota počas operácií na presadzovanie imigračných nariadení zabitý ďalší občan USA.
„ICE vykonáva štátom schválenú brutalitu. Musí to prestať,“ povedal Schumer na tlačovej konferencii.
Reuters doplnil, že ak sa republikánom a demokratom nepodarí dosiahnuť dohodu o týchto pravidlách týkajúcich sa imigrácie, časť subjektov americkej vlády by mohla byť už tento víkend paralyzovaná. Financovanie DHS je totiž viazané na návrh zákona o výdavkoch, ktorý zahŕňa aj ministerstvá obrany a dopravy či niekoľko ďalších federálnych úradov. Demokrati v Senáte by mohli tento balík výdavkov zablokovať v procedurálnom hlasovaní naplánovanom na štvrtok.
Agentúra Reuters súčasne konštatovala, že rokovania demokratov s Bielym domom sa zrejme zastavili. Schumer naznačil, že úrad prezidenta nenavrhol „žiadne konkrétne a relevantné nápady.“ Predstaviteľ Bieleho domu, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania svojej anonymity, sa v rozhovore pre Reuters vyjadril, že postoj demokratov sa rovná „požiadavke na čiastočné pozastavenie činnosti vlády“.
