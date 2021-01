Demokrati v USA zvažujú ďalší impeachment proti Trumpovi

Washington 8. januára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu môže začať proces ústavnej obžaloby prezidenta (impeachmentu) voči Donaldovi Trumpovi už na budúci týždeň, ak viceprezident Mike Pence a americká vláda nepodniknú kroky na prezidentovo odvolanie. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na vedenie demokratov v americkom Kongrese.



Katherine Clarková, podpredsedníčka Snemovne reprezentantov, povedala, že snemovňa "môže podniknúť procesné kroky" na predloženie bodov ústavnej žaloby už na budúci týždeň v prípade, že Pence neuplatní 25. dodatok americkej ústavy. Tým je možné dosiahnuť prezidentovo odvolanie.



"Donald Trump musí byť zbavený funkcie," povedala Clarková pre televíznu stanicu CNN. Demokrati sa podľa jej slov chystajú využiť na to všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, s cieľom "ochrániť našu demokraciu".



Možný impeachment podľa AP vo štvrtok potvrdila aj predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Pence sa k možnému uplatneniu 25. dodatku verejne nevyjadril.



Denník The Wall Street Journal v piatok napísal, že ak sa prezident Trump chce vyhnúť druhému impeachmentu, najlepším spôsobom by bolo prijať osobnú zodpovednosť a odstúpiť.



Príslušný 25. dodatok k ústave prijal americký Kongres v roku 1965. Rieši prevzatie funkcie šéfa Bieleho domu viceprezidentom v prípade, že prezident ju nie je schopný vykonávať, napríklad z dôvodu úmrtia alebo fyzickej či psychickej nespôsobilosti. Dodatok schválili po zavraždení prezidenta Johna F. Kennedyho a v súvislosti s obavami, ktoré vyvolali vážne zdravotné problémy jeho predchodcu Dwighta Eisenhowera.