Demokrati zo snemovne: Zahraničné vlády poslali Trumpovi milióny

Washington 4. januára (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump dostal počas dvoch zo štyroch rokov svojho funkčného obdobia v Bielom dome od zahraničných vlád platby v hodnote najmenej 7,8 milióna dolárov. Vyplýva to zo správy demokratov z kontrolného výboru Snemovne reprezentantov, ktorú zverejnili vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy spravodajského portálu televízie NBC News.



Najmenej 20 zahraničných vlád uskutočnilo platby pre Trumpove podniky počas dvoch rokov, ktoré mal kontrolný výbor možnosť prešetriť. S informáciou prišli ako prví denník The New York Times a televízia CNN.



Člen výboru Jamie Raskin uviedol, že platby pre Trumpove podniky prichádzali od "tých najhorších režimov". Medzi najväčších prispievateľov patrila napríklad Čína, ktorá poslala vyše 5,5 milióna dolárov. Niekdajší americký prezident okrem toho dostal peniaze zo Saudskej Arábie, Kuvajtu, Indie či Afganistanu, vyplýva zo správy.



Raskin v správe uviedol, že Trump tak porušil časť ústavy, ktorá prezidentovi zakazuje, aby prijímal platby alebo akékoľvek dary od zahraničných vlád či vládcov bez súhlasu Kongresu. Raskin poukázal na to, že Trump si od Kongresu súhlas nevypýtal ani raz.



Podľa Raskina je spomínaných 7,8 milióna dolárov "takmer určite" len malou časťou zahraničných štátnych peňazí, ktoré Trumpove podniky dostali.



Zo správy členov kontrolného výboru vyplýva, že platby boli uskutočňované pre nehnuteľnosti, ktoré vlastní Trump. Ide napríklad o hotely vo Washingtone, Las Vegas či New Yorku. Podľa správy predmetné krajiny míňali často aj veľké sumy peňazí na apartmány a hotelové pobyty v Trumpových nehnuteľnostiach. Osobne tak obohacovali Trumpa, ktorý zatiaľ prijímal zahraničnopolitické rozhodnutia spojené s týmito krajinami.



Dokumenty predložené výboru napríklad ukazujú, že Saudská Arábia a jej kráľovská rodina minuli v Trumpových nehnuteľnostiach, keď bol v úrade, prinajmenšom 615.400 dolárov. Správa poukazuje na to, že zatiaľ čo Saudská Arábia míňala peniaze v jeho podnikoch, Trump s ňou uzavrel v roku 2017 dohodu o nákupe zbraní v hodnote vyše 100 miliónov dolárov.



Informácie zahrnuté do správy členov kontrolného výboru pochádzajú z dokumentov Trumpovej účtovnej firmy Mazars. Trumpov tím pre tohtoročné prezidentské voľby bezprostredne nereagoval na žiadosti médií o vyjadrenie.