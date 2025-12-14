Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Demokratická strana v Hongkongu oznámila svoje rozpustenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Strana vznikla v roku 1994 spojením viacerých demokratických hnutí, v posledných rokoch však čelila tlaku Pekingu.

Autor TASR
Hongkong 14. decembra (TASR) - Najstaršia prodemokratická strana v Hongkongu formálne rozhodla o svojom rozpustení, oznámil jej líder v nedeľu po výročnom zasadnutí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Oficiálne sme oznámili rozpustenie,“ povedal líder Demokratickej strany Lo Kin-chej na tlačovej konferencii. „Tento proces bol práve ukončený v čase zasadnutia mimoriadneho výboru,“ dodal.

Strana vznikla v roku 1994 spojením viacerých demokratických hnutí, v posledných rokoch však čelila tlaku Pekingu v rámci ktorého bolo mnoho jej členov uväznených alebo odišli do exilu.

Predstavitelia strany zohrali dôležitú úlohu pri vzniku zásady „jedna krajina, dva systémy“ po tom, čo Británia v roku 1997 odovzdala správu svojej bývalej kolónie komunistickej Číne.

Po demokratických protestoch v roku 2019 tlak Pekingu na občiansku spoločnosť v Hongkongu zosilnel a zástupcovia Demokratickej strany rezignovali na svoje mandáty v miestnom parlamente.
