Demokratická strana v Kongrese podporila viceprezidentku Harrisovú

Washington 23. júla (TASR) - Dvaja najvyšší predstavitelia americkej Demokratickej strany v Kongrese USA v utorok podporili viceprezidentku Kamalu Harrisovú v kandidatúre za prezidentku Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer a líder Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries tak ukončili niekoľko dní špekulácií, či sa pridajú k ďalším členom strany v podpore Harrisovej v jej úsilí získať nomináciu do novembrových prezidentských volieb.



Harrisová sa o post prezidenta začala oficiálne uchádzať v nedeľu, keď zo súboja o Biely dom odstúpil súčasný americký prezident Joe Biden, ktorý jej zároveň sám vyjadril podporu. Toto rozhodnutie učinil po týždňoch výziev z radov vplyvných demokratov aj významných darcov, ktorí vyjadrovali obavy v Bidenovu schopnosť poraziť republikánskeho nominanta Donalda Trumpa.



Schumer a Jeffries svoju podporu Harrisovej vyjadrili na spoločnej tlačovej konferencii, kde obaja zdôraznili nadšenie z jej kandidatúry. Pridali sa tak k ďalším významným členom strany vrátane bývalej predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, ktorá podľa zdrojov stanice NBC News zohrala kľúčovú úlohu v snahe o odstúpenie Bidena.



"Keď som s ňou v nedeľu hovoril, (Harrisová) povedala, že chce mať možnosť získať nomináciu (Demokratickej strany) sama a urobiť to od základov. Hakeem a ja sme to hlboko rešpektovali," uviedol Schumer.



Bývalá senátorka Kalifornie už má podľa odhadov CNN podporu dostatočného počtu delegátov nominačného zjazdu Demokratickej strany, ktorý sa bude konať 19. až 22. augusta v Chicagu. Podľa údajov agentúry AP podporu Harrisovej už vyjadrilo 2214 delegátov, čo je ďaleko nad rámec jednoduchej väčšiny potrebnej na získanie nominácie.



Tieto prieskumy sú neoficiálne, upozornila AP s tým, že delegáti zjazdu môžu hlasovať slobodne za kandidáta podľa vlastného výberu.