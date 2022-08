Demokratická strana v Taliansku vytvorila alianciu so stranou Akcia

Rím 3. augusta (TASR) - Demokratická strana (PD) v Taliansku v utorok vytvorila alianciu s menšou centristickou stranou Akcia (Azione - AZ). Podľa agentúry Reuters sa to považuje za krok, ktorý zvyšuje šance strán ľavého stredu zabrániť triumfu pravice v predčasných voľbách vypísaných na september.



Z doterajších prieskumov vyplýva, že na ceste k víťazstvu vo voľbách 25. septembra je aliancia konzervatívnych strán, pričom krajne pravicoví Bratia Talianska (FdI) sú v nej najväčšou samostatnou stranou.



Ako pripomenul Reuters, taliansky volebný zákon uprednostňuje strany, ktoré vytvárajú aliancie.



Líder PD Enrico Letta na tlačovej konferencii uviedol, že spojenectvom PD a AZ sa voľby menia na otvorený súboj. Dodal, že nová aliancia chce do svojich radov prilákať ďalšie zoskupenia.



AZ a jej doterajší spojenec +Europa získavajú v prieskumoch len okolo päť až sedem percent hlasov, pripomenul Reuters, pričom však dodal, že minulý týždeň k AZ "prebehli" dvaja vysokopostavení členovia strany Vpred Taliansko (Forza Italia - FI) Silvia Berlusconiho, podľa ktorých sa tzv. konzervatívny blok stal príliš extrémistickým.



PD a AZ sa v spoločnom vyhlásení zaviazali, že sa budú držať zahraničnej politiky presadzovanej doterajším premiérom Mariom Draghim, pričom ide najmä o podporu Ukrajiny a splnenie cieľov potrebných na získanie miliárd eur z fondov Európskej únie.



Predčasné parlamentné "voľby budú voľbou medzi Talianskom, ktoré je jednou z veľkých krajín Európy, a Talianskom, ktoré je spojencom (maďarského premiéra Viktora) Orbána a (ruského prezidenta Vladimira) Putina," uviedli stredoľaví spojenci vo svojom vyhlásení.



Berlusconi a líder Ligy (LSP) Matteo Salvini mali v minulosti veľmi blízko k Putinovi a viaceré talianske denníky minulý týždeň informovali, že obe ich strany mali v posledných týždňoch kontakty s ruským veľvyslanectvom - napriek vojne na Ukrajine.



Berlusconi poprel, že by bol hovoril s ruským veľvyslancom, zatiaľ čo Liga odmietla akékoľvek pochybenie vo svojej politike.



FI je spolu Ligou a krajne pravicovými FdI súčasťou konzervatívneho zoskupenia, ktoré je podľa všetkého na ceste k volebnému víťazstvu.