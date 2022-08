Demokratická strana v Taliansku stavia svoj volebný program na mladých

Rím 20. augusta (TASR) - Talianska Demokratická strana (PD) vo svojom volebnom programe sľubuje, že mladým ľuďom po dovŕšení 18 rokov vyplatí príspevok, nazývaný "veno", a to až do výšky 10.000 eur.



Podľa agentúry Reuters sa o tom píše vo volebnom manifeste PD, ktorý jej vedenie zverejnilo v piatok v súvislosti so septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami. PD v nich stojí pred úlohou zabrániť, aby vo voľbách vypísaných na 25. septembra zvíťazila pravica.



Manifest PD na 37 stranách obsahuje viaceré veľké sľuby: napr. ponúknuť pracujúcim ekvivalent mesačného platu navyše a v rámci programu sociálneho bývania postaviť 500.000 domov.



Strana tiež navrhla štátnu záruku na hypotéky pre ľudí, ktorí si kupujú svoj prvý byt. Ponúka tiež príspevok 2000 eur pre študentov na zaplatenie nájomného i zníženie veku pre uplatnenie aktívneho volebného práva zo súčasných 18 na 16 rokov.



"Mladí ľudia sú motorom budúcnosti Talianska," napísal v piatok na Twitteri líder strany Enrico Letta, pričom vysvetlil zoznam sľubov zameraných na prilákanie mladých voličov.



Letta uviedol, že takzvané veno má pomôcť mladým ľuďom financovať si ďalšie vzdelávanie, zaplatiť za bývanie alebo začať kariéru. Reuters v súvislosti s manifestom PD pripomenul, že väčšina sociálnych dávok v Taliansku doteraz smerovala na dôchodky.



PD dosahuje v prieskumoch približne 23 percent, hneď za pravicovými Bratmi Talianska (FdI) Giorgie Meloniovej, ktorí dominujú konzervatívnej koalícii zahŕňajúcej aj Ligu (LSP) Mattea Salviniho a stranu Vpred Taliansko (Forza Italia - FI) bývalého premiéra Silvia Berlusconiho.



Kým sa však pravica prezentuje vo voľbách jednotný front, ľavicové a centristické strany nedokázali spojiť svoje sily, čo výrazne znižuje ich šance na úspech.



Štúdia z minulého týždňa, vypracovaná na základe najnovších prieskumov verejnej mienky, ukázala, že pravica je na najlepšej ceste získať pohodlnú väčšinu v oboch komorách parlamentu.



Zatiaľ čo program pravice, predstavený minulý týždeň, sa sústreďoval na znižovanie daní a obmedzovanie prisťahovalectva, PD sa zameriava na zvyšovanie sociálnych dávok a posilňovanie občianskych práv, dodal Reuters.