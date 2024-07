Demokratickí guvernéri vyjadrili podporu a dôveru Bidenovi

Washington 4. júla (TASR) - Demokratickí guvernéri amerických štátov New York, Minnesota a Maryland vyjadrili v stredu po schôdzke a úprimnej diskusii podporu a dôveru prezidentovi USA Joeovi Bidenovi, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Boli sme úprimní, pokiaľ ide o spätnú väzbu, ktorú sme dostávali," povedal novinárom po stretnutí v Bielom dome guvernér Marylandu Wes Moore. Guvernérka New Yorku Kathy Hochulová uviedla, že sa po schôdzke s Bidenom cíti "sebavedomo".



Guvernér Minnesoty Tim Walz, líder asociácie demokratických guvernérov, dodal, že Bidenova štvrtková debata s bývalým republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom bola "zlá", napriek tomu však cíti, že Biden je pre túto funkciu vhodný, cituje Reuters.



Prezident USA sa stretol s demokratickými guvernérmi štátov USA, ktorých časť sa pripojila pomocou videokonferencie, aby ich ubezpečil, že je na výkon funkcie spôsobilý.



Bidenov slabý výkon v spomínanej debate s Trumpom vyvolal obavy aj medzi jeho podporovateľmi. Mnohí pritom pochybujú, či je dostatočne silným demokratickým kandidátom, ktorý by sa mal v novembrových voľbách postaviť Trumpovi. Biely dom tiež v stredu uviedol, že Biden od februára neabsolvoval lekársku prehliadku.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová však v stredu zároveň uviedla, že Biden určite nesťahuje svoju kandidatúru v novembrových prezidentských voľbách. Podporu ako jeho nástupkyňa už medzitým získala viceprezidentka USA Kamala Harrisová, pripomína Reuters.