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Demokratickí kandidáti uspeli aj v štátnych legislatívnych zboroch
Demokratom sa podarilo prevziať kontrolu nad oboma komorami legislatívneho zboru v kľúčovom štáte Wisconsin.
Autor TASR
Washington 4. novembra (TASR) - Americkí demokrati počas utorňajších volieb zaznamenali významné úspechy aj na štátnej úrovni. V mnohých štátoch USA ovládli legislatívne zbory, pričom sa im darilo aj vo viacerých tradične republikánskych štátoch. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Popri voľbách do federálneho Kongresu v USA prebiehali v utorok aj voľby do komôr štátnych legislatívnych zborov. Agentúra AP pripomína, že legislatívne zbory a guvernéri jednotlivých štátov disponujú širokými kompetenciami, ktoré ovplyvňujú každodenné životy Američanov. Rozhodujú napríklad o štátnych daniach, vzdelávaní, ale aj o výstavbe dátových centier, ktoré boli jednou z dôležitých tém tohtoročných volieb.
Demokratom sa podarilo prevziať kontrolu nad oboma komorami legislatívneho zboru v kľúčovom štáte Wisconsin, čím prelomili 16-ročnú republikánsku väčšinu, a udržali si tam aj guvernérsky post. Rovnako sa im darilo v Minnesote. Tzv. „trifektu“ by mohli dosiahnuť aj Pensylvánii a Michigane. Vo ôsmich tradične republikánskych štátoch sa demokratom podarilo zabrániť vzniku ústavnej väčšiny republikánskych poslancov.
Podľa odhadov agentúry AP budú mať demokrati 28 z 50 guvernérov, po 16 rokoch prvýkrát viac ako republikáni. Jedným z najsledovanejších bol triumf demokratky Giny Hinojosovej, ktorá porazila texaského guvernéra Grega Abbotta. Na čelo vlády druhého najväčšieho štátu USA sa demokratický kandidát postaví prvýkrát od roku 1995.
Heather Williamsová, predsedníčka Výboru pre legislatívnu kampaň Demokratickej strany, uviedla, že demokrati získali „historicky najsilnejší mandát v štátnych legislatívnych zboroch“. Strana podľa nej nezískala toľko kresiel od 80. rokov. „Zmena v rozložení síl v našich štátnych legislatívnych zboroch bude mať jedny z najdlhšie trvajúcich dôsledkov týchto volieb,“ povedala.
Popri voľbách do federálneho Kongresu v USA prebiehali v utorok aj voľby do komôr štátnych legislatívnych zborov. Agentúra AP pripomína, že legislatívne zbory a guvernéri jednotlivých štátov disponujú širokými kompetenciami, ktoré ovplyvňujú každodenné životy Američanov. Rozhodujú napríklad o štátnych daniach, vzdelávaní, ale aj o výstavbe dátových centier, ktoré boli jednou z dôležitých tém tohtoročných volieb.
Demokratom sa podarilo prevziať kontrolu nad oboma komorami legislatívneho zboru v kľúčovom štáte Wisconsin, čím prelomili 16-ročnú republikánsku väčšinu, a udržali si tam aj guvernérsky post. Rovnako sa im darilo v Minnesote. Tzv. „trifektu“ by mohli dosiahnuť aj Pensylvánii a Michigane. Vo ôsmich tradične republikánskych štátoch sa demokratom podarilo zabrániť vzniku ústavnej väčšiny republikánskych poslancov.
Podľa odhadov agentúry AP budú mať demokrati 28 z 50 guvernérov, po 16 rokoch prvýkrát viac ako republikáni. Jedným z najsledovanejších bol triumf demokratky Giny Hinojosovej, ktorá porazila texaského guvernéra Grega Abbotta. Na čelo vlády druhého najväčšieho štátu USA sa demokratický kandidát postaví prvýkrát od roku 1995.
Heather Williamsová, predsedníčka Výboru pre legislatívnu kampaň Demokratickej strany, uviedla, že demokrati získali „historicky najsilnejší mandát v štátnych legislatívnych zboroch“. Strana podľa nej nezískala toľko kresiel od 80. rokov. „Zmena v rozložení síl v našich štátnych legislatívnych zboroch bude mať jedny z najdlhšie trvajúcich dôsledkov týchto volieb,“ povedala.