Demokratickí kandidáti Yang a Bennet odstúpili z boja o Biely dom

Manchester 12. februára (TASR) - Demokratickí kandidáti na amerického prezidenta Andrew Yang a Michael Bennet v utorok odstúpili z boja o Biely dom po neuspokojivých finišoch v štáte New Hampshire.



Obaja oznámili svoje odstúpenie samostatne v utorok neskoro večer, keď sa skončili demokratické primárky v New Hampshire a zatvorili sa tamojšie volebné miestnosti, informovala agentúra AP.



Yang je podnikateľ, ktorý vyvolal rozruch svojou prezidentskou kampaňou - presadzoval v nej jednotný základný príjem, keď by každý dospelý Američan dostával 1000 dolárov mesačne.



Bennet je senátor za štát Colorado, ktorý do veľkej miery staval na víťazstvo v New Hampshire, ale jeho kampaň tam nenabrala dostatočný ťah a silu.