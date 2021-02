Demokratický kongresman žaluje Trumpa za násilie v Kapitole

Washington 16. februára (TASR) - Americký demokratický kongresman Bennie Thompson podal v utorok na súde vo Washingtone žalobu voči bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého obviňuje z podnecovania vzbury v Kapitole, sídle Kongresu USA. Informovala o tom agentúra AP.



Thompson Trumpa takisto obvinil z toho, že sa spolčil so svojím právnikom a extrémistickými skupinami s cieľom pokúsiť sa zabrániť Senátu potvrdiť výsledky novembrových prezidentských volieb, v ktorých Trumpa porazil Joe Biden. Žaloba je namierená aj voči Trumpovmu bývalému právnikovi Rudymu Giulianimu a viacerým skupinám vrátane extrémistických organizácií, ktorých členov americké ministerstvo spravodlivosti už obvinilo z účasti na útoku na Kapitol.



Thompson vo federálnej Snemovni reprezentantov zastupuje štát Mississippi a je predsedom výboru pre vnútornú bezpečnosť.



Trumpovi právnici odmietajú, že prezident podnecoval vzburu. Trumpov poradca sa k žalobe podľa AP bezprostredne nevyjadril a Giulianiho právnik na e-mail so žiadosťou o vyjadrenie zatiaľ nereagoval.



Americký Senát v sobotu hlasovaním v pomere 57:43 oslobodil Trumpa v procese ústavnej žaloby (impeachment) v súvislosti s útokom jeho priaznivcov na budovu Kapitolu na začiatku januára. Počas incidentu zahynulo päť ľudí.



Na uznanie exprezidenta za vinného bola v 100-člennom Senáte potrebná dvojtretinová väčšina. Za usvedčenie Trumpa hlasovali aj siedmi členovia jeho Republikánskej strany. Je to historicky najvyšší počet senátorov, ktorí počas procesu impeachmentu hlasovali proti prezidentovi z vlastnej strany.



Trumpovo oslobodenie podľa AP môže viesť k ďalším právnym krokom v súvislosti s exprezidentovým konaním pred a počas útoku na Kapitol.