Demokratmi predvolaná svedkyňa oľutovala spomenutie Barrona Trumpa

Washington 5. decembra (TASR) - Demokratmi predvolaná svedkyňa v právnom výbore Snemovne reprezentantov amerického Kongresu sa ospravedlnila, že pri stredajšom verejnom vypočutí v rámci vyšetrovania prezidenta Donalda Trumpa spomenula jeho 13-ročného syna Barrona.



Profesorka práva zo Stanfordovej univerzity Pamela Karlanová uviedla, že bolo nesprávne, čo urobila a že to "ľutuje". Jej ospravedlnenie nasledovalo po ostrej kritike zo strany republikánov vrátane prvej dámy Melanie Trumpovej, ktorá sa na Twitteri vyjadrila, že dieťa si zaslúži súkromie a nemalo by byť vťahované do politiky. Podľa jej slov by sa Karlanová mala za svoje slová "hanbiť".



Profesorka práva počas svojej výpovede zažartovala, že prezident síce môže "dať svojmu synovi meno Barron, ale nemôže ho spraviť barónom". Podľa agentúry AP tým chcela naznačiť, že Donald Trump je prezident a nie kráľ.



Karlanová patrila k trom právnym expertom predvolaným Demokratickou stranou, ktorí v právnom výbore uviedli, že Trumpove kroky súvisiace s Ukrajinou by mohli byť dôvodom pre spustenie procesu impeachmentu (ústavnej žaloby) voči Trumpovi. Ten podľa nich závažným spôsobom zneužil prezidentskú funkciu s cieľom získať osobnú výhodu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.



Profesor vybratý republikánmi s ich názorom nesúhlasil. Jonathan Turley z Univerzity Georgea Washingtona uviedol, že nevidí jasné dôkazy nelegálneho počínania a vyšetrovanie je podľa neho príliš rýchle.



Predseda právneho výboru Jerrold Nadler podľa agentúry Reuters povedal, že "konštatované prezidentove prečiny predstavujú priamu hrozbu pre ústavný poriadok".



Výbor pre tajné služby Snemovne reprezentantov v utorok zverejnil správu, ktorá by mohla byť podkladom pre vypracovanie ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa. V 300-stranovej správe sa však priamo podanie ústavnej žaloby na prezidenta neodporúča, správa len konštatuje, že šéf Bieleho domu sa dopustil "hrubého zneužitia moci". Podľa agentúry AFP sa očakáva, že na základe tejto správy právny výbor spíše oficiálne body ústavnej obžaloby.



Trump v Londýne, kde bol na summite NATO, označil správu výboru pre tajné služby za "vtip" a zjavne spochybnil patriotizmus demokratov. "Skutočne milujú svoju krajinu?" opýtal sa.



Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.