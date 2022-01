Demokratom sa v Senáte nepodarilo presadiť kľúčovú volebnú reformu

Americký prezident Joe Biden počúva otázky počas tlačovej konferencie pri príležitosti svojho prvého roku v úrade 19. januára 2022 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 20. januára (TASR) - Demokratom v americkom Senáte sa v stredu nepodarilo presadiť kontroverzne vnímanú reformu volebného práva. Republikáni návrh zablokovali za pomoci obštrukcií, informovali agentúry AP a Reuters.Republikánski senátori využili inštitút nazývaný filibuster, ktorý vo väčšine prípadov umožňuje prakticky neobmedzenú dĺžku trvania rozpravy, čím je možné zabrániť hlasovaniu.K ukončeniu debaty v Senáte je totiž podľa platných pravidiel väčšinou potrebných až 60 hlasov. Demokrati aj republikáni však majú v tejto komore amerického Kongresu aktuálne len po 50 senátorov.Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer následne navrhol zmenu pravidiel, ktorá by umožnila v tomto jednom prípade schváliť reformu volebného práva jednoduchou väčšinou. Demokratickí senátori Joe Manchin a Kyrsten Sinemová ale v tomto prípade zahlasovali proti svojej vlastnej strane a zmena pravidiel bola zamietnutá v pomere hlasov 52:48.Výsledok hlasovania v dôležitej otázke volebnej reformy predstavuje politickú prehru pre amerického prezidenta Joea Bidena a jeho Demokratickú stranu, píše Reuters.uviedol Biden po hlasovaní a dodal, že preskúma všetky dostupné možnosti a nástroje, ktorými by bolo možné podporiť americkú demokraciu.Rozsiahlu reformu volebných zákonov schválila demokratmi kontrolovaná Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu vlani v marci. Podľa predkladateľov má táto reforma vniesť transparentnosť do financovania predvolebných kampaní jednotlivých kandidátov bohatými sponzormi. Mala by tiež odstrániť administratívne prekážky v hlasovaní - napríklad nariadiť automatickú registráciu voličov, rozšíriť predčasné hlasovanie alebo hlasovanie poštou, či obnoviť hlasovacie právo odsúdeným páchateľom trestných činov, ktorí si svoj trest už odpykali.Postoj k reforme volebného práva sa v USA "láme" viac-menej striktne po straníckej línii. Konzervatívni republikáni a ich priaznivci volebnú reformu v tejto podobe dôrazne odmietajú. Obávajú sa, že by jej presadenie dlhodobo posilnilo vplyv demokratov a podporilo ľavicové tendencie v americkej politike, uvádza denník The Washington Post.