Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj Obama
Autor TASR
Washington 2. novembra (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama sa v sobotu zúčastnil na predvolebných podujatiach, kde podporil kandidátov Demokratickej strany. Američania v štátoch Virgínia a New Jersey si v utorok budú voliť guvernérov a v mnohých mestách - vrátane ostro sledovaného New Yorku - prebehnú voľby starostov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obama, ktorý zostáva vplyvnou osobnosťou Demokratickej strany, vystúpil na pódium za búrlivého potlesku vo Virgínii a neskôr aj v New Jersey. Poznamenal, že Američania nespokojní s rastúcou infláciou, životnými nákladmi a cenami nehnuteľností boli v minuloročných prezidentských voľbách „ochotní riskovať“ a voliť kandidáta ako Donald Trump, ktorý sľuboval vyriešenie týchto problémov.
„Zlepšilo sa niečo z toho? Funguje ekonomika lepšie pre vás? Lebo pre Trumpa a jeho rodinu funguje určite lepšie,“ povedal Obama zhromaždenému davu. „Pre bežné rodiny sa náklady neznížili, ale zvýšili, a to vďaka tejto chaotickej colnej politike,“ zdôraznil exprezident s odkazom na dovozná clá, ktoré Trump uvalil na rôzne krajiny.
Až do tohto víkendu nezohrával Obama v kampani výraznú úlohu. V sobotu však podporil dve kandidátky vo voľbách guvernérov - bývalú kongresmanku Abigail Spanbergerovú vo Virgínii a súčasnú členku Snemovne reprezentantov Mikie Sherrillovú z New Jersey.
Spanbergerová má podľa priemerov prieskumov verejnej mienky náskok deviatich percentuálnych bodov pred svojou republikánskou súperkou, viceguvernérkou Winsome Earle-Searsovou, zatiaľ čo Sherrillová vedie tesnejší súboj s podnikateľom Jackom Ciattarellim.
Obama cez víkend podporil aj demokratického kandidáta a favorita na post starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho, s ktorým telefonoval.
