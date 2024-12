Demonštrácia pred parlamentom v Gruzínsku pokračuje už 12. deň

Tbilisi 10. decembra (TASR) - Tisícky Gruzíncov sa aj v pondelok zhromaždili pred parlamentom v hlavnom meste Tbilisi, aby tak už 12. večer po sebe protestovali proti rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rozhovory s Európskou úniou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa spravodajcu AFP niesli mnohí z demonštrantov vlajky EÚ, či transparenty s heslami proti vládnucej strane Gruzínsky sen alebo napríklad s nápisom "Menej Ruska znamená viac slobody". Viacerí pískali. Rovnako ako v predošlých dňoch žiadali nové voľby a návrat krajiny k európskej integrácii.



V priebehu pondelka technické služby mesta dokončili pred parlamentom montáž obrovského vianočného stromčeka. Z dolnej časti kovovej konštrukcie, ktorá tvorí kostru stromčeka s vetvami z umelej čečiny, však pred tým odstránili fotografie údajných obetí policajného násilia, ako aj protestné letáky. Zhromaždených demonštrantov týmto konaním pobúrili.



Protesty prebiehajú v Gruzínsku už od parlamentných volieb z 26. októbra, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila vládnuca proruská strana Gruzínsky sen s takmer 54 percentami hlasov.



Prozápadná opozícia ani prezidentka Salome Zurabišviliová však výsledky neuznali a vládnucu stranu obvinili z rozsiahlych volebných podvodov. Opozícia odmietla do nového parlamentu aj zasadnúť a prezidentka požiadala ústavný súd o anulovanie výsledkov volieb pre údajné porušenie princípov univerzálnosti a tajnosti hlasovania. Súd však minulý týždeň jej žiadosť zamietol. Západ taktiež tvrdí, že voľby sprevádzali nezrovnalosti.



Demonštrácie sa ešte zintenzívnili po tom, ako premiér Irakli Kobachidze 28. novembra oznámil prerušenie rokovaní o vstupe do Európskej únie do roku 2028. Odvtedy prebiehajú v Tbilisi takéto protesty denne. Tvrdo ich však potláča polícia, ktorá proti demonštrantom nasadzuje vodné delá aj slzotvorný plyn a počas predošlých 11 večerov zadržala vyše 400 ľudí.



Jej zásahy, často násilné, vyvolali pobúrenie doma aj v zahraničí, odsúdila ich napríklad Británia, USA, Francúzsko či Nemecko. Spojené kráľovstvo okrem toho v pondelok oznámilo, že pozastavuje všetku pomoc gruzínskej vláde.



Kobachidze označil demonštrantov za násilníkov ovládaných "liberálno-fašistickou" opozíciou, čo je termín, aký na označenie svojich kritikova používa aj Kremeľ. V pondelok zároveň pochválil políciu a pretrvávajúce demonštrácie označil za nepodstatné a bagatelizoval ich rozsah.



"Štyri politické strany a viac ako desať najbohatších mimovládnych organizácií... spoločne nedokážu prilákať ani 5000 účastníkov," povedal na televíznom brífingu vlády.



Gruzínske ministerstvo vnútra okrem toho informovalo, že v pondelok bolo v čiernomorskom prístavnom meste Batumi zadržaných ďalších päť ľudí v súvislosti s tamojším protivládnym protestom z 3. decembra. Zadržaným, medzi ktorými je aj univerzitný dekan, hrozí pre obvinenie zo skupinového násilia až dvojročné väzenie.