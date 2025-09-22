Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Zahraničie

Demonštrácie na podporu obyvateľov Gazy narušili v Taliansku dopravu

.
Ľudia sa zúčastňujú demonštrácie v rámci celonárodného protestu a generálneho štrajku proti vojne v Gaze v Ríme, pondelok 22. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Niektoré železničné spoje mali viac než hodinové meškanie a verejná doprava v niekoľkých mestských centrách fungovala len čiastočne, informovali miestne médiá.

Autor TASR
Rím 22. septembra (TASR) - Štrajk na podporu obyvateľov Pásma Gazy spôsobil v pondelok v Taliansku dopravné komplikácie, čo malo za následok dlhé meškania medzimestských vlakov a obmedzenie prevádzky verejnej dopravy v mestách vrátane metropoly Rím a Milána. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a talianskeho ekonomického denníka Il Sole 24 Ore.

Niektoré železničné spoje mali viac než hodinové meškanie a verejná doprava v niekoľkých mestských centrách fungovala len čiastočne, informovali miestne médiá.

V Taliansku vyhlásila Základná odborová únia (USB) na 22. septembra deň generálneho štrajku na protest proti zhoršujúcej sa humanitárnej situácii v Pásme Gazy a na podporu uvalenia sankcií voči Izraelu.

V súčasnosti je podľa USB naplánovaných približne 60 demonštrácií po celej krajine. Štrajk dopravných pracovníkov by mal trvať do 23.00.

Najväčšie národné odbory Talianska sa k demonštráciám nepripojili.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej