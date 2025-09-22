< sekcia Zahraničie
Demonštrácie na podporu obyvateľov Gazy narušili v Taliansku dopravu
Niektoré železničné spoje mali viac než hodinové meškanie a verejná doprava v niekoľkých mestských centrách fungovala len čiastočne, informovali miestne médiá.
Autor TASR
Rím 22. septembra (TASR) - Štrajk na podporu obyvateľov Pásma Gazy spôsobil v pondelok v Taliansku dopravné komplikácie, čo malo za následok dlhé meškania medzimestských vlakov a obmedzenie prevádzky verejnej dopravy v mestách vrátane metropoly Rím a Milána. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a talianskeho ekonomického denníka Il Sole 24 Ore.
V Taliansku vyhlásila Základná odborová únia (USB) na 22. septembra deň generálneho štrajku na protest proti zhoršujúcej sa humanitárnej situácii v Pásme Gazy a na podporu uvalenia sankcií voči Izraelu.
V súčasnosti je podľa USB naplánovaných približne 60 demonštrácií po celej krajine. Štrajk dopravných pracovníkov by mal trvať do 23.00.
Najväčšie národné odbory Talianska sa k demonštráciám nepripojili.
