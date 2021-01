Demonštrácie proti reštrikciám v Dánsku sprevádzalo násilie

Kodaň 10. januára (TASR) - Celkovo deväť ľudí zadržali v sobotu v dvoch dánskych mestách na demonštráciách proti epidemiologickým obmedzeniam, ktoré vyústili do násilností. S odvolaním sa na miestnu políciu a médiá o tom v sobotu neskoro večer písala agentúra AFP.



Na demonštrácii v hlavnom meste Kodaň sa zišlo podľa odhadov polície a médií približne 200 -250 osôb, zatiaľ čo v severodánskom meste Aalborg vyšli do ulíc protestovať desiatky ľudí.



Protesty proti reštrikciám, ktoré prijala vláda v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu, zorganizovala skupina nazývajúca sa "muži v čiernom". Demonštranti na akciách vykrikovali heslá ako: "Sloboda pre Dánsko, už toho máme dosť".



Na záberoch, ktoré odvysielala televízia a zverejnili aj sociálne siete, je vidno príslušníkov poriadkovej polície pri potýčkach s demonštranti v Kodani. Protestujúci tam zapaľovali petardy či hádzali fľaše.



V Kodani zatkli štyroch demonštrantov. Dvoch za násilie, ktorého sa dopustili voči policajtom a jedného za nedodržanie predpisov týkajúcich sa požitia zábavnej pyrotechniky a posledného za nedodržanie pokynov polície. Rasmus Schultz z kodanskej polície uviedol, že viacerí z demonštrantov pochádzali z prostredia miestnych výtržníkov. V Aalborg zatkli päť ľudí - všetkých pre nedodržanie predpisov týkajúcich sa požitia zábavnej pyrotechniky.



Dánsko sprísnilo v utorok epidemiologické reštrikcie, a to v reakcii na nárast prípadov nového koronavírusu ako aj nedávno objavený nový nákazlivejší variant tohto vírusu.



V Dánsku pritom už od polovice decembra platí čiastočný lockdown. K opatreniam v súlade, s ktorými sú zatvorené školy, bary, reštaurácie či väčšina obchodov a vo veľkom nariadená práca z domu, tak teraz pribudol zákaz stretávania sa viac ako piatich ľudí (z predošlých 10) a ľudia boli vyzvaní, aby medzi sebou dodržiavali dvojmetrovú vzdialenosť (predtým hovorili úrady len o metrovej).



Vstup na územie Dánska majú od piatka cudzinci povolený len s negatívnym testom na koronavírus - starším nanajvýš 24 hodín. Vláda taktiež odporučila svojim občanom, aby do zahraničia necestovali.