Demonštrácie v Bagdade si vyžiadali jednu obeť a desiatky zranených

Bagdad 7. novembra (TASR) - Protivládni demonštranti v stredu vtrhli na most v centrálnej časti Bagdadu, kde proti nim zasiahli bezpečnostné zložky, informovala agentúra AP. Jeden zdravotník prišiel o život a desiatky ľudí utrpeli zranenia.



Bezpečnostné zložky proti demonštrantom použili obušky a slzotvorný plyn. Armáda protestujúcich vyzvala, aby prestali s blokádou cestných komunikácií a prístavov a vyhlásila, že zatkne tých, ktorí za to nesú zodpovednosť. Protesty už krajinu stáli v prepočte takmer 5,5 miliardy eur.



Americké veľvyslanectvo irackú vládu vyzvalo, aby v súvislosti s protestujúcimi konala naliehavo a s vážnosťou. Veľvyslanectvo takisto odsúdilo útoky proti demonštrantom.



Protesty v Iraku začali 1. októbra a druhá vlna demonštrácií vypukla 24. októbra. Tisícky Iračanov rovnako ako začiatkom októbra opäť protestujú proti nedostatku pracovných miest a proti slabým verejným službám. Zároveň žiadajú skoncovanie s korupciou v krajine. Demonštrácie opakovane prerastajú do násilností.