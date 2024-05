Demonštráciu proti Orbánovej vláde si všimli svetové médiá

Budapešť 6. mája (TASR) - Maďarskú vnútornú politiku sprevádza veľký zahraničný záujem, odkedy na scénu vstúpil Péter Magyar, nový vyzývateľ premiéra Viktora Orbána. Konštatoval to v pondelok server atv.hu, podľa ktorého si Magyarovu nedeľňajšiu protivládnu demonštráciu v Debrecíne všimli viaceré svetové médiá, ktoré vyzdvihujú, že masové zhromaždenie sa konalo v jednej z najsilnejších bášt vládnej strany Fidesz, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa agentúry AP usporiadal Magyar po zmene režimu v Debrecíne najväčšiu politickú demonštráciu mimo hlavného mesta v dejinách Maďarska. "V Debrecíne, druhom najväčšom meste Maďarska, sa zišlo asi 10.000 ľudí, aby podporili Pétera Magyara, ktorý sa za necelé tri mesiace preslávil ako politický nováčik sľubom, že skoncuje s korupciou na úradoch a zastaví zhoršovanie životnej úrovne," napísala AP.



Denník The Guardian na základe veľkého počtu účastníkov debrecínskej demonštrácie usúdil, že "Maďarsko je unavené z vládnutia aktuálnej politickej elity" a že Magyara vidia ako osobu, ktorá môže ukončiť 14-ročné vládnutie Orbána dvojtretinovou väčšinou v parlamente.



Portál Euronews podčiarkol, že Magyar sa za tri mesiace stal vyzývateľom Orbána číslo jeden.



Podľa agentúry Reuters Magyar v Debrecíne riskoval, keď sa pustil do "jamy levovej" vládnucej strany, pretože mesto od konca deväťdesiatych rokov vedú neustále kandidáti Fideszu.



"Tento 43-ročný právnik a bývalý diplomat opätovne vyhlásil, že po 14 rokoch Orbánovej vlády porazí korupciu a vráti krajinu do európskeho hlavného prúdu," vyzdvihol Bloomberg.



"Kto v roku 2024 bude hlasovať za Fidesz, ten bude hlasovať za hrozbu vojny," vyhlásil v Debrecíne Magyar, ktorý avizoval ďalšiu masovú demonštráciu na 8. júna v Budapešti na Námestí hrdinov. Podľa jeho slov to bude najväčšie masové zhromaždenie Maďarov po zmene režimu.