Demonštranta s palestínskou vlajkou vyviedli z Bundestagu

Archívna snímka z nemeckého Spolkového nemu - Bundestagu. Foto: TASR/AP

Vlajku zavesil z balkóna s výkrikom Neexistuje žiadne prímerie. Podpredseda parlamentu Omid Nouripour mu následne udelil zákaz vstupu.

Berlín 27. novembra (TASR) - Z plenárnej sály nemeckého Spolkového nemu - Bundestagu - v Berlíne bol v stredu za narušenie rozpravy vyvedený demonštrant s palestínskou vlajkou, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Vlajku zavesil z balkóna s výkrikom „Neexistuje žiadne prímerie“. Podpredseda parlamentu Omid Nouripour mu následne udelil zákaz vstupu.

Debata prebieha tu dole a vedú ju tí, ktorí dostali mandát od ľudí,“ povedal Nouripour, ktorý v tom čase predsedal schôdzi. Doplnil, že z balkónov, kam má prístup aj verejnosť, sa nesmú robiť politické vyhlásenia bez ohľadu na ich obsah.

Demonštranta po incidente vyviedla zo sály bezpečnostná služba. Minister zahraničných vecí Johann Wadephul predtým hovoril o „krehkom prímerí“ v Pásme Gazy.

Dohoda o prímerí v Gaze sprostredkovaná Spojenými štátmi nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch ozbrojencov militantného hnutia Hamas a ďalších palestínskych skupín na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z porušovania dohody.

Na začiatku prímeria medzi Izraelom Hamasom zadržiavali militanti v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a v utorok vrátil ostatky 26. mŕtveho rukojemníka.
