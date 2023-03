Demonštranti na izraelskom letisku protestovali proti Netanjahuovi

Tel Aviv 15. marca (TASR) - Oponenti kontroverzných reforiem súdnictva demonštrovali v stredu pred odletom predsedu vlády Benjamina Netanjahua do Nemecka. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Protestujúci s nápismi ako "Diktátor na úteku" či "Nevracaj sa späť" demonštrovali neďaleko letiska na letisku Bena Guriona pri Tel Avive. Vládny konvoj vozidiel s izraelskými vlajkami zatiaľ k odletovému terminálu odvážal členov premiérovej delegácie vrátane veteránov ozbrojených síl.



Izraelský parlament v utorok v prvom čítaní schválil návrh kontroverzného zákona. Obmedzí právomoc najvyššieho súdu zrušiť platnosť zákonov, ktoré považuje za protiústavné. Parlament musí ešte návrh schváliť v druhom a treťom čítaní.



Izraelskú vládu tvorí koalícia vrátane ultraortodoxných a krajne pravicových strán; reformu súdnictva predstavila v januári. Nasledovalo desať týždňov celoštátnych demonštrácií. Podľa kritikov navrhované reformy ohrozia liberálnu demokraciu v Izraeli.



Pre Netanjahuove cesty do Nemecka a Británie čelili kritike i tamojšie vlády. Na zrušenie návštev vyzvalo 1000 spisovateľov, umelcov a akademikov.



Netanjahuova kancelária uviedla, že s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom bude rokovať o "diplomatických a bezpečnostných otázkach" vrátane Iránu, ako aj o vývoji v regióne.



Izraelské veľvyslanectvo v Berlíne pre agentúru DPA uviedlo, že Netanjahu návštevu Nemecka skrátil - namiesto v piatok ráno odíde už vo štvrtok večer. Dôvod tejto zmeny neuviedlo.



Podľa izraelských médií to súvisí s bezpečnostným incidentom, ku ktorému došlo tento týždeň. V stredu popoludní sa Netanjahu stretol s ministrom obrany Joavom Galantom.



Pondelkový výbuch bomby pri meste Megiddo na severe Izraela, vážne zranil mladého muža z arabskej dediny. Úlomky výbušniny nastraženej na okraji cesty mu spôsobili zranenia na celom tele. Denník Haarec napísal, že išlo zrejme o typ výbušniny, aký sa v minulosti používal proti izraelským vojakom v južnom Libanone.