Demonštranti na Srí Lanke vzali útokom vládnu rezidenciu

Kolombo 10. mája (TASR) - Srílanská armáda v utorok evakuovala odstúpivšieho premiéra Mahéndru Rádžapakšeho a jeho rodinu z jeho oficiálnej rezidencie v hlavnom meste Kolombo. K ich prevozu na neznáme miesto došlo po tom, ako tisíce demonštrantov prerazili jednu z brán areálu rezidencie známej pod názvom Temple Trees.



Ako informovala agentúra AFP, demonštranti sa následne pokúsili vtrhnúť i do dvojposchodovej hlavnej budovy, kde sa ukrýval premiérov brat, prezident Gotábaja Rádžapakše s rodinou.



"Do komplexu bolo hodených najmenej desať zápalných bômb," uviedol pre AFP nemenovaný vládny úradník.



Polícia proti davu zasiahla slzotvorným plynom a varovnou streľbou do vzduchu.



Demonštranti okrem toho do tla vypálili viac ako 70 domov a úradov bývalých ministrov a zákonodarcov vládnucej strany a poškodili alebo podpálili viac ako 150 áut.



Premiér Rádžapakše odstúpil v pondelok v dôsledku stretov medzi prívržencami vládnucej strany Srílanský ľudovú front (SLPP) a demonštrantmi, ktorí žiadali demisiu bratov Rádžapakšeovcov zastávajúcich funkcie prezidenta a premiéra.



Útoky na protivládnych demonštrantov vyvolali rozsiahle pobúrenie a odvetu v podobe násilností, ktorých terčom boli politici vládnucej SLPP a ich podporovatelia, ako aj ich domy, obchodné prevádzky či autá.



Polícia uviedla, že od pondelka eviduje šesť obetí nepokojov - medzi nimi je aj jeden poslanec - a viac ako 200 hospitalizovaných zranených.



Išlo o najhoršie násilnosti od 19. apríla, keď polícia zastrelila jedného protestujúceho a zranila ďalších 19 ľudí, ktorí blokovali železničnú trať a diaľnicu medzi Kolombom a mestom Kandi.



V súvislosti s najnovším vývojom situácie ministerstvo obrany vyhlásilo v celej krajine zákaz vychádzania a žiada ľudí, aby svoje príbytky opúšťali len v nevyhnutných prípadoch. Od minulého piatku v krajine platí núdzový stav, ktorý armáde dáva rozsiahle právomoci, čo sa týka zatýkania demonštrantov.



Očakáva sa, že poslanci srílanského parlamentu sa v utorok zídu, aby vymenovali nového premiéra a vládu, informovala AFP.



Srí Lanku postihla hlboká hospodárska kríza po tom, čo jej pandémia koronavírusu obmedzila príjmy z cestovného ruchu. Ide o najväčšiu hospodársku krízu, aká tento štát postihla od roku 1948. Srí Lanku sužuje bezprecedentný nedostatok potravín a pohonných hmôt, rekordná inflácia a ochromujúce výpadky elektriny.