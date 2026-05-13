< sekcia Zahraničie
Demonštranti obviňujú prezidenta Paza z ekonomickej krízy
Demonštranti blokovali viaceré cesty a zasahovala proti nim polícia.
Autor TASR
La Paz 13. mája (TASR) - Koalícia pracovníkov verejného sektora a ľudí v ťažkej situácii v Bolívii zintenzívnila protesty proti prezidentovi Rodrigovi Pazovi v súvislosti s rozsiahlou ekonomickou krízou v krajine. Demonštranti v utorok blokovali viaceré cesty a zasahovala proti nim polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
V priebehu posledných dvoch týždňov viackrát protestovali učitelia, pracujúci v dopravnom sektore, pôvodní obyvatelia a ďalšie skupiny obyvateľov za zvýšene platov, ekonomickú stabilitu a zastavenie privatizácie štátnych spoločností. AFP vysvetľuje, že Bolívia čelí najväčšej ekonomickej kríze za posledné štyri desaťročia.
V meste El Alto požadovali pôvodní obyvatelia rezignáciu prezidenta Paza, ktorý je pri moci od novembra. Zábery miestnych médií ukázali násilné strety s políciou a použitie slzného plynu.
Polícia zaznamenala v utorok celkovo 67 blokád diaľnic v krajine a kamióny začali s blokádou ciest už pred pár dňami. Na iných miestach požadovali učitelia a ďalší pracovníci ekonomickú pomoc.
Paz vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach obvinil zo súčasnej finančnej krízy v krajine protestujúcich.
„Sú to práve ľudia blokujúci cesty, ktorí zvyšujú ceny produktov (a) spôsobujú nezamestnanosť,“ uviedol bolívijský prezident. Demonštranti „nedovoľujú, aby sa benzín a nafta dostali do vašich domovov“, dodal.
V priebehu posledných dvoch týždňov viackrát protestovali učitelia, pracujúci v dopravnom sektore, pôvodní obyvatelia a ďalšie skupiny obyvateľov za zvýšene platov, ekonomickú stabilitu a zastavenie privatizácie štátnych spoločností. AFP vysvetľuje, že Bolívia čelí najväčšej ekonomickej kríze za posledné štyri desaťročia.
V meste El Alto požadovali pôvodní obyvatelia rezignáciu prezidenta Paza, ktorý je pri moci od novembra. Zábery miestnych médií ukázali násilné strety s políciou a použitie slzného plynu.
Polícia zaznamenala v utorok celkovo 67 blokád diaľnic v krajine a kamióny začali s blokádou ciest už pred pár dňami. Na iných miestach požadovali učitelia a ďalší pracovníci ekonomickú pomoc.
Paz vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach obvinil zo súčasnej finančnej krízy v krajine protestujúcich.
„Sú to práve ľudia blokujúci cesty, ktorí zvyšujú ceny produktov (a) spôsobujú nezamestnanosť,“ uviedol bolívijský prezident. Demonštranti „nedovoľujú, aby sa benzín a nafta dostali do vašich domovov“, dodal.