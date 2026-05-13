Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
< sekcia Zahraničie

Demonštranti obviňujú prezidenta Paza z ekonomickej krízy

.
Na snímke prezident Rodrigo Paz. Foto: TASR/AP

Demonštranti blokovali viaceré cesty a zasahovala proti nim polícia.

Autor TASR
La Paz 13. mája (TASR) - Koalícia pracovníkov verejného sektora a ľudí v ťažkej situácii v Bolívii zintenzívnila protesty proti prezidentovi Rodrigovi Pazovi v súvislosti s rozsiahlou ekonomickou krízou v krajine. Demonštranti v utorok blokovali viaceré cesty a zasahovala proti nim polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

V priebehu posledných dvoch týždňov viackrát protestovali učitelia, pracujúci v dopravnom sektore, pôvodní obyvatelia a ďalšie skupiny obyvateľov za zvýšene platov, ekonomickú stabilitu a zastavenie privatizácie štátnych spoločností. AFP vysvetľuje, že Bolívia čelí najväčšej ekonomickej kríze za posledné štyri desaťročia.

V meste El Alto požadovali pôvodní obyvatelia rezignáciu prezidenta Paza, ktorý je pri moci od novembra. Zábery miestnych médií ukázali násilné strety s políciou a použitie slzného plynu.

Polícia zaznamenala v utorok celkovo 67 blokád diaľnic v krajine a kamióny začali s blokádou ciest už pred pár dňami. Na iných miestach požadovali učitelia a ďalší pracovníci ekonomickú pomoc.

Paz vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach obvinil zo súčasnej finančnej krízy v krajine protestujúcich.

„Sú to práve ľudia blokujúci cesty, ktorí zvyšujú ceny produktov (a) spôsobujú nezamestnanosť,“ uviedol bolívijský prezident. Demonštranti „nedovoľujú, aby sa benzín a nafta dostali do vašich domovov“, dodal.
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov