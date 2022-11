Demonštranti pred albánskym parlamentom žiadali zvrhnutie vlády

Tirana 13. novembra (TASR) - Tisícky ľudí vyšli do ulíc albánskeho hlavného mesta Tirana, aby protestovali proti vládnucej Socialistickej strane Albánska (PS). Na čele tohto politického subjektu stojí Edi Rama, ktorý je albánskym premiérom už od roku 2013.



Demonštrácia pred budovou parlamentu sa konala v sobotu večer a jej priebeh bol pokojný, približuje agentúra DPA.



Opozičný vodca Sali Berisha, predseda nacionalistickej Demokratickej strny (PD), opísal na zhromaždení Ediho Ramu ako "nepriateľa slobody a volebného práva". Zároveň ho obvinil z utajovania skutočností, volebných podvodov a korupcie.



Sobotné protesty boli najnovšou zo série demonštrácií, ktoré sa začali tento rok v júli a ich cieľom je zvrhnúť Ramovu vládu. Sedemdesiatosemročný Berisha bol v roku 1992 prvým albánskym slobodne zvoleným prezidentom po páde komunistického režimu.



V rokoch 2005–13 bol Berisha albánskym premiérom. Na čele Demokratickej strany stál do roku 2013, keď ho v tejto funkcii vystriedal Lulzim Basha. Po politickom boji s Bashom sa v máji tohto roku Berisha do najvyššej straníckej funkcie v albánskej Demokratickej strane opäť vrátil.