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Demonštranti pri Brandenburskej bráne žiadali odstúpenie vlády
Na bezpečnosť tejto a ďalších demonštrácií v hlavnom meste dohliadalo počas dňa 700 policajtov.
Autor TASR
Berlín 8. júna (TASR) - Tisícky demonštrantov žiadali v pondelok pri Brandenburskej bráne v nemeckom hlavnom meste Berlín „okamžité odstúpenie súčasnej vlády“. Ľudia, z ktorých mnohí niesli nemecké vlajky, okrem toho požadovali zavedenie priamej demokracie, zastavenie migračnej politiky, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre verejnoprávne médiá a „zavedenie nekompromisnej zodpovednosti politikov“, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Na podujatie, ktoré zorganizovala iniciatíva Projekt M1llion a malo by trvať do večerných hodín, bolo pôvodne prihlásených až 10.000 ľudí. Berlínska polícia na obed informovala, že počet účastníkov sa pohybuje okolo 2000.
Na bezpečnosť tejto a ďalších demonštrácií v hlavnom meste dohliadalo počas dňa 700 policajtov.
Od víkendu je v nemeckej metropole aj akčný týždeň ľavicových skupín pod heslom „No Super Return“. Protest je namierený proti konferencii finančných investorov s názvom SuperReturn, ktorá sa koná v jednom z berlínskych hotelov.
„Narušíme SuperReturn. Náš život a naše zabezpečenie nie sú hračkou v záujme zisku,“ uviedli organizátori protestu vo vyhlásení. Na pondelok a utorok sú naplánované kreatívne akcie. Vo štvrtok by sa mala uskutočniť veľká demonštrácia a v piatok popoludní pouličná párty, dodáva DPA.
Na podujatie, ktoré zorganizovala iniciatíva Projekt M1llion a malo by trvať do večerných hodín, bolo pôvodne prihlásených až 10.000 ľudí. Berlínska polícia na obed informovala, že počet účastníkov sa pohybuje okolo 2000.
Na bezpečnosť tejto a ďalších demonštrácií v hlavnom meste dohliadalo počas dňa 700 policajtov.
Od víkendu je v nemeckej metropole aj akčný týždeň ľavicových skupín pod heslom „No Super Return“. Protest je namierený proti konferencii finančných investorov s názvom SuperReturn, ktorá sa koná v jednom z berlínskych hotelov.
„Narušíme SuperReturn. Náš život a naše zabezpečenie nie sú hračkou v záujme zisku,“ uviedli organizátori protestu vo vyhlásení. Na pondelok a utorok sú naplánované kreatívne akcie. Vo štvrtok by sa mala uskutočniť veľká demonštrácia a v piatok popoludní pouličná párty, dodáva DPA.