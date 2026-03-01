< sekcia Zahraničie
Demonštranti protestne pochodovali k ambasádam USA a Izraela v Aténach
Grécko v sobotu v dôsledku americko-izraelských útokov a odvety Iránu sprísnilo bezpečnostné opatrenia na námornej základni Souda.
Autor TASR
Atény 1. marca (TASR) - Viac ako tisíc demonštrantov v nedeľu pochodovalo ulicami Atén smerom k veľvyslanectvám Spojených štátov a Izraela na protest proti vojenskej operácii v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Demonštranti boli podľa Reuters prevažne priaznivci Komunistickej strany Grécka. Pochodovali s transparentmi s nápismi ako „ruky preč od Iránu“ či „zatvorte základňu Souda“. Základňa Souda Bay sa nachádza na Kréte a je jednou z najvýznamnejších základní USA vo východnom Stredozemí.
Grécko v sobotu v dôsledku americko-izraelských útokov a odvety Iránu sprísnilo bezpečnostné opatrenia na námornej základni Souda. V okolí amerického a izraelského veľvyslanectva v Aténach je zvýšená prítomnosť policajtov.
