Demonštranti protestovali proti americkej lietadlovej lodi na Kréte
Spojené štáty sa v uplynulej dobe snažia posilňovať prítomnosť amerických síl na Blízkom východe.
Autor TASR
Atény 25. februára (TASR) - Protestujúci sa zhromaždili v utorok večer na gréckom ostrove Kréta v reakcii na príchod americkej lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, zatiaľ čo sa Spojené štáty v uplynulej dobe snažia posilňovať prítomnosť amerických síl na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Najväčšia lietadlová loď na svete zakotvila v pondelok na americkej námornej základni Souda Bay na Kréte. Pokojná demonštrácia s podporou Gréckej komunistickej strany sa konala v neďalekom prístavnom meste Chania. Demonštranti držali v rukách plagáty s nápisom „Vrahovia“ v angličtine.
AFP konštatuje, že k situácii, keď USA majú na Blízkom východe dve lietadlové lode, ktoré nesú desiatky lietadiel a ktorých posádky tvoria tisíce námorníkov, dochádza len zriedkavo. Naposledy mali USA v regióne dve z týchto obrovských vojnových lodí v júni minulého roka, keď počas 12-dňovej vojny Izraela s Iránom bombardovali tri iránske jadrové zariadenia.
Dochádza k tomu zároveň v čase, keď USA vedú rokovania o jadrovom programe Iránu a americký prezident Donald Trump hrozí Teheránu vojenským zásahom v súvislosti s násilnými protestmi v krajine.
