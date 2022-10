Demonštranti protestujú pred Pražským hradom, požadujú odvolanie vlády

Praha 12. októbra (TASR) - Usporiadatelia protivládnej demonštrácie z konca septembra, na ktorej sa zhromaždili desaťtisíce ľudí, zvolali ďalší protest pred Pražský hrad. Českému prezidentovi Milošovi Zemanovi chcú odovzdať petíciu za odvolanie vlády Petra Fialu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Protest začal na Hradčanskom námestí, odkiaľ sa účastníci cez bezpečnostné kontroly presunuli na nádvoria Pražského hradu. Majú so sebou petičné hárky, na ktorých je podľa organizátorov asi 30.000 podpisov za odvolanie vlády.



Zoskupenie Česká republika na 1.mieste, ktoré protest organizuje, vo svojich požiadavkách uvádza napríklad potrebu uzatvoriť zmluvy s Ruskom na dovoz lacného plynu, "oslobodiť sa" od EÚ, WHO a OSN, vojenskú neutralitu či nutnosť návratu ukrajinských utečencov do vlasti po skončení vojny.



Z Pražského hradu sa účastníci protestu plánujú presunúť pred Úrad vlády. Ďalšiu demonštráciu avizovali na 28. októbra.



Ľudia zvolaní zoskupením Česká republika na 1. mieste demonštrovali na Václavskom námestí naposledy 28. septembra. Zhromaždili sa ich tam vtedy desaťtisíce, pričom ďalšie tisíce ľudí protestovali proti vláde aj v iných českých mestách.