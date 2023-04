Demonštranti proti dôchodkovej reforme vtrhli do Euronextu v Paríži

Paríž 20. apríla (TASR) - Niekoľko stoviek demonštrantov vtrhlo vo štvrtok nakrátko do kancelárií prevádzkovateľa burzy Euronext v parížskej obchodnej štvrti La Défense. Protest bol súčasťou rozsiahlejších demonštrácií proti reforme dôchodkového systému a demonštranti žiadali, aby dôchodky financovali veľké spoločnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Hovoria nám, že na financovanie dôchodkov nie sú peniaze," povedal Fabien Villedieu z odborového zväzu Sud-Rail. Podľa jeho slov však "nie je potrebné získať peniaze z vreciek zamestnancov", keďže nejaké sú aj "vo vreckách miliardárov".



Skupina demonštrantov obsadila vestibul Euronextu a skandovala heslá populárne medzi demonštrantmi proti dôchodkovej reforme, ako napríklad: "Sme tu, sme tu, aj keď to (prezident) Macron nechce, sme tu" či "Macron, odstúp!"



Reuters pripomína, že obdobný protest sa v pondelok odohral aj v parížskych kanceláriách investičnej spoločnosti Blackrock.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron podpísal v sobotu zákon o zmienenej dôchodkovej reforme, pre ktorý vo Francúzsku prebiehali už tri mesiace rozsiahle protesty. Nespokojní odborári prezidenta do poslednej chvíle vyzývali, aby nepodpisoval túto legislatívu, ktorou sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Podľa prieskumov verejnej mienky sú až dve tretiny Francúzov proti tomu, aby museli pracovať o dva roky dlhšie. Macron však reformu dlhodobo označoval za nevyhnutnú na to, aby francúzsky dôchodkový systém neupadol v najbližších rokoch do veľkého deficitu.



Macron a jeho vláda tiež avizovali, že sa chcú teraz už posunúť ďalej a riešiť problémy týkajúce sa pracovných podmienok, práva, vzdelávania či zdravotníctva. Demonštranti pokračujúci v protestoch proti dôchodkovej reforme však podľa Reuters dávajú jasne najavo, že pre nich sa táto otázka ešte neuzavrela.



"Budeme pokračovať až do stiahnutia (dôchodkového zákona)," vykrikovali vo štvrtok aj na námestí v parížskej štvrti La Défense, nesúc transparent s nápisom: "Nie dôchodkovej reforme".



Samotný Macron čelil protestom v stredu - na svojej vôbec prvej ceste po podpísaní zákona o dôchodkovej reforme. Obyvatelia mesta Sélestat v regióne Alsasko ho vypískali.



Podobná situácia sa zopakovala aj vo štvrtok, pri jeho druhom verejnom vystúpení od podpísania tohto zákona. V tomto prípade navštívil školu v meste Ganges na juhu krajiny. Aj tam sa stretol so stovkami demonštrantov proti nepopulárnej reforme, ktorí skandovali len niekoľko metrov od neho. "Sú tu ľudia, ktorí sú spokojní, aj ľudia, ktorí spokojní nie sú," povedal Macron na margo protestov.