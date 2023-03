Demonštranti sa pokúsili vniknúť do múzea, v ČR zasahovali ťažkoodenci

Praha 11. marca (TASR) - Po skončení oficiálneho protestu Česko proti biede na Václavskom námestí v Prahe sa časť protestujúcich v sobotu podvečer presunula pred budovu Národného múzea a pokúsila sa do nej vniknúť. Demonštranti chceli odstrániť ukrajinskú vlajku z fasády budovy. Rozbúrený dav rozháňali ťažkoodenci, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Polícia ľudí opakovane vyzývala na odchod. Na mieste však v dôsledku vyhrotenej atmosféry nastali konflikty vrátane fyzických potýčok. "Toto zhromaždenie bolo riadne ukončené, opustite vyhradený priestor pred budovou Národného múzea," znelo z reproduktorov polície. Upozornila demonštrantov, že v prípade neuposlúchnutia môžu byť proti nim použité donucovacie prostriedky. Podľa serveru Novinky.cz niekoľko ľudí zatkli.



Premiér Petr Fiala nechcel sobotňajší protest komentovať. Prejavy, vystupujúci aj vznesené požiadavky hovoria samy za seba, uviedol prostredníctvom hovorcu Václava Smolku.



Minister vnútra Vít Rakušan na sociálnej sieti Twitter napísal, že rozumie strachu ľudí z chudoby a vojny a chápe ho. Zároveň však kritizoval útok na Národné múzeum a požiadavky vznesené stranou PRO, ktorá protest zorganizovala.



"Násilný útok na budovu Národného múzea a snaha strhnúť ukrajinskú vlajku ako vyústenie demonštrácie, na ktorej je požadovaný mier a vyjednávanie, sú však neprijateľné," komentoval Rakušan. Útok na múzeum podľa neho vyvoláva dojem, že demonštrácia proti biede bola len zásterkou proruskej provokácie.



Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine, ktoré strana PRO požaduje, je podľa ministra prejavom "mravnej biedy" organizátorov.



"Za tým, že si ČR plní svoje spojenecké záväzky, si pevne stojím a som rád, že je to aj prevažujúci názor českej spoločnosti," dodal Rakušan.



Na Václavskom námestí v Prahe v sobotu protestovali tisíce ľudí na demonštrácii Česko proti biede. Požadovali demisiu vlády Petra Fialu. Strana PRO zaslala vláde niekoľko požiadaviek. Chce napríklad, aby Česko prestalo posielať Ukrajine zbrane. Vyzvala tiež vládu, aby zabránila prevádzkovateľom sociálnych sietí v obmedzovaní slobody prejavu a aby nariadila médiám poskytovať objektívne a vyvážené informácie.



Predseda PRO Jindřich Rajchl uviedol, že ak vláda požiadavky neprijme do 10. apríla alebo nepodá demisiu, uskutoční sa 16. apríla ďalšia demonštrácia na Václavskom námestí. Podľa jeho slov má vyústiť do blokády vládnych budov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)