Demonštranti si pred parlamentom v Jeruzaleme postavili stany

Jeruzalem 1. apríla (TASR) - Kritici izraelskej vlády si postavili pred budovou parlamentu v Jeruzaleme vyše 100 stanov. Demonštranti stany postavili v rámci štvordňovej protestnej akcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na pondelkové správy izraelských médií.



Protesty proti pravicovej vláde premiéra Benjamina Netanjahua a postupu vo vojne v Pásme Gazy už prilákali davy ľudí. V nedeľu v Izraeli už druhý deň v poradí protestovali desiatky tisíc ľudí.



Účastníci protestov, ktoré sa konajú pri sídle Knesetu (parlamentu), žiadajú rezignáciu vlády, vypísanie nových volieb a rýchle vysporiadanie sa so situáciu rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.



Netanjahu, ktorý podstúpil v nedeľu úspešnú operáciu hernie (prietrže), však požiadavku predčasných volieb dôrazne odmietol. "Výzvy na voľby teraz, na vrchole vojny, krátko pred víťazstvom, ochromia Izrael najmenej na šesť mesiacov, podľa môjho odhadu dokonca na osem mesiacov," cituje ho agentúra DPA.



Nové voľby by tiež paralyzovali rokovania o prepustení rukojemníkov výmenou za prímerie vo vojne v Pásme Gazy a prepustenie palestínskych väzňov. Netanjahu tvrdí, že to by viedlo k ukončeniu vojny pred dosiahnutím jej cieľov a hralo by to do karát najmä Hamasu. "Nikoho tam nenechám," poznamenal na margo izraelských rukojemníkov.