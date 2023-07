Demonštranti v Bagdade vzali útokom švédsku ambasádu a podpálili ju

Bagdad 20. júla (TASR) - Stovky demonštrantov vtrhli vo štvrtok v skorých ranných hodinách na švédske veľvyslanectvo v Bagdade a podpálili ho. Iracká vláda incident odsúdila a vyzvala bezpečnostné zložky, aby ho čo najskôr vyšetrili a identifikovali osoby, ktoré sú zaň zodpovedné.



Ako informovali agentúry Reuters a AFP, k incidentu došlo počas protestu proti ďalšiemu avizovanému demonštratívnemu spáleniu Koránu vo Švédsku. Tento akt by sa mal odohrať vo štvrtok pred irackým veľvyslanectvom v Štokholme - opäť so súhlasom švédskej polície.



Podľa príspevkov zverejnených na platforme Telegram a iných médií štvrtkové zhromaždenie zvolali stúpenci šiitského duchovného Muktadu Sadra v súvislosti s tým, že polícia v Štokholme udelila povolenie na konanie ďalšieho protestu pred irackým veľvyslanectvom, na ktorom sa opäť plánuje demonštratívne pálenie Koránu - posvätnej knihy moslimov.



Sadr vyzval na protesty proti Švédsku a na vyhostenie švédskeho veľvyslanca už koncom júna - po tom, ako Iračan žijúci vo Švédsku spálil korán pred mešitou v Štokholme.



V reakcii na to sa pred švédskym veľvyslanectvom v Bagdade uskutočnili dva veľké protesty, pričom v jednom prípade demonštranti prenikli na pozemok veľvyslanectva, ale nevstúpili do samotnej budovy zastupiteľského úradu.



V sérii videí zverejnených najnovšie v skupine One Baghdad na Telegrame vidno, ako sa ľudia vo štvrtok okolo 01.00 h miestneho času zhromažďujú okolo veľvyslanectva, skandujú heslá na podporu Sadra a približne o hodinu neskôr vtrhnú do komplexu veľvyslanectva.



Na videozáznamoch neskôr badať i dym stúpajúci z budovy v komplexe veľvyslanectva. Agentúra Reuters však pravosť týchto videí nedokázala overiť.



Bezprostredne nebolo jasné, či sa v čase útoku na veľvyslanectvo niekto nachádzal vo vnútri.



Zdroj agentúry Reuters dodal, že nikto zo zamestnancov švédskeho veľvyslanectva v Bagdade nebol počas protestu zranený. Švédske ministerstvo zahraničných vecí to pre AFP potvrdilo s tým, že všetci zamestnanci sú v bezpečí.