Demonštranti v Belehrade ukončili blokádu dôležitej magistrály

Belehrad 28. januára (TASR) - Tisíce demonštrantov ukončili v utorok 24-hodinovú blokádu hlavnej dopravnej križovatky v Belehrade, ktorou sa snažia vystupňovať tlak na vládu v súvislosti s fatálnym zrútením betónového prístrešku nad vchodom do budovy železničnej stanice vo vojvodinskom Novom Sade. Tragédia sa odohrala 1. novembra 2024 a o život pri nej prišlo 15 ľudí.



Blokáda cesty nasledovala po tom, ako vodcovia študentského štrajku minulý piatok zvolali generálny štrajk. Mnohí Srbi totiž tragédiu v Novom Sade spájajú nielen s nedostatočným stavebným dozorom, ale aj s korupciou.



V súvislosti s tragédiou v Novom Sade bolo obvinených viac ako tucet ľudí vrátane bývalého ministra dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil z funkcie niekoľko dní po nehode. V utorok sa svojej funkcie vzdal aj primátor Nového Sadu Milan Djurič.



Vláda už medzičasom vyhovela požiadavkám študentov a zverejnila časť dokumentov o dostavbe prístrešku v Novom Sade, no odborníci zo stavebnej fakulty v Belehrade tvrdia, že dokumentácia nie je úplná.



Vzhľadom na rastúci tlak demonštrantov srbský prezident Aleksandar Vučič v pondelok večer vystúpil s prejavom k národu, v ktorom obhajoval reakciu svojej vlády na tragédiu v Novom Sade a prisľúbil, že začne s demonštrantmi viesť dialóg.



Predseda vlády Miloš Vučevič zasa pozval všetkých dekanov, rektorov, univerzitných profesorov a zástupcov študentov na stretnutie, aby prediskutovali všetky témy dôležité pre celú komunitu a pre nich samotných.



V utorok web denníka Večernje Novosti informoval, že Vučevič zvolal na utorok dopoludnia tlačovú konferenciu, na ktorej by mal - podľa očakávaní médií - oznámiť svoju demisiu.



AFP pripomenula, že organizátori študentských protestov žiadajú aj stiahnutie obvinení proti demonštrantom zatknutým na doterajších protestných zhromaždeniach a zvýšenie financovania pre školstvo.